Mỹ vẫn chưa chốt được xử sao đám UAV bay vờn các căn cứ quân sự 22/12/2024 09:09

(PLO)- Loạt vụ UAV lạ xâm nhập Mỹ làm dấy lên lo ngại về thiếu sót trong chính sách an ninh quốc gia và sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ ở Washington.

Một loạt các vụ phát hiện máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vào các căn cứ quân sự trên khắp nước Mỹ đã làm dấy lên mối lo ngại về việc thiếu một chính sách thống nhất và rõ ràng từ chính phủ liên bang đối với các cuộc xâm nhập tiềm tàng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, theo đài CNN.

Còn tranh luận “quyền anh, quyền tôi”

"Chúng ta đã trải qua 1 năm kể từ các vụ xâm nhập bằng UAV tại TP Langley (bang Virginia) và gần 2 năm kể từ khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua. Tại sao chúng ta không có một cơ quan chỉ huy chuyên trách duy nhất để phối hợp giữa tất cả các tổ chức trong chính phủ nhằm giải quyết vấn đề này?" - Tướng Glen VanHerck, người vừa nghỉ hưu khỏi Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ và NORAD, đặt câu hỏi.

"Các bên hiện đều chỉ tay vào nhau và đổ lỗi rằng đó không phải là trách nhiệm của mình” - ông VanHerck bức xúc.

Quang cảnh lối vào chính của Căn cứ Thủy quân Lục chiến Camp Pendleton tại bang California. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo CNN, nhiều vụ UAV lạ xâm nhập Mỹ đã xảy ra kể từ khi những UAV bí ẩn được phát hiện quanh Căn cứ Langley-Eustis và các cơ sở quân sự nhạy cảm khác ở Virginia vào năm ngoái, cũng như khi khinh khí cầu Trung Quốc bay qua Mỹ vào năm 2023.

Chỉ trong 6 ngày đầu tháng này, đã có 6 thêm vụ UAV xâm nhập vào không phận Căn cứ Thủy quân Lục chiến Camp Pendleton tại bang California, tuy nhiên, các quan chức khẳng định rằng những sự cố này không gây nguy hiểm cho hoạt động tại cơ sở đó.

Các vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại Căn cứ Không quân Wright-Patterson ở bang Ohio, Kho vũ khí Picatinny ở bang New Jersey, Trạm vũ khí Hải quân Earle ở bang New Jersey, và Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California.

Một công dân Trung Quốc, là thường trú nhân hợp pháp của Mỹ, gần đây đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc ở California.

Theo Tướng Rob Spalding - cựu chiến lược gia trưởng về Trung Quốc tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, vấn đề UAV lạ xâm nhập Mỹ đã tồn tại hơn một thập niên mà vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Ông Spalding cho rằng mục đích của các UAV có thể là để thu thập tình báo, thử nghiệm khả năng phòng thủ của các căn cứ, hoặc đơn giản chỉ là người điều khiển UAV vô tình vi phạm khu vực cấm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các UAV không chỉ gây lo ngại trong quân đội mà còn thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các chính trị gia.

Các quan chức nhấn mạnh rằng những UAV xuất hiện ở New Jersey hay các tiểu bang khác có khả năng gây hại an ninh quốc gia, thay vào đó nhiều sự cố là do nhầm lẫn với máy bay cánh cố định, trực thăng, hoặc UAV của dân thường.

Vẫn chưa có chính sách rõ ràng

Mặc dù các vụ UAV lạ xâm nhập Mỹ có thể không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với quân đội hoặc các cơ sở quân sự, nhưng chúng vẫn tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia, theo CNN.

Đặc biệt, các quan chức cho biết Mỹ hiện không có chính sách phối hợp rõ ràng để xác định cơ quan nào chịu trách nhiệm ứng phó với các hoạt động này, cũng như không có cách nhận diện nguồn gốc của UAV.

Thượng Nghị sĩ Andy Kim thuộc đảng Dân chủ phát hiện một số UAV lạ xâm nhập Mỹ hôm 12-12. Ảnh chụp màn hình X

Mặc dù các cơ quan chính phủ đã nỗ lực đưa ra các biện pháp phòng chống, các nguồn tin cho biết thiếu sự phối hợp và khả năng đối phó kịp thời là một vấn đề lớn. Theo các chuyên gia, chính sách phòng thủ hiện tại chưa bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ UAV, đặc biệt là từ các đối thủ như Trung Quốc.

Các chuyên gia chỉ ra rằng có một niềm tin chung ở Mỹ về việc xung đột chủ yếu xảy ra ở nước ngoài và cơ quan an ninh quốc gia chưa điều chỉnh đủ nhanh để đối phó với các mối đe dọa trong nước.

“Mỹ đã tập trung vào trận đấu trên sân khách, điều này khiến chúng ta cực kỳ dễ bị tổn thương trên sân nhà khi công nghệ ngày càng phát triển. Chúng ta có nhận thức rằng cuộc chiến sẽ xảy ra ở nơi khác, cuộc chiến với Trung Quốc sẽ diễn ra ở Biển Đông hoặc Đài Loan, hoặc với Nga là ở châu Âu. Nhưng thực tế nó đang diễn ra ngay lúc này - trong không gian mạng - mỗi ngày ở chính nơi đây" - ông VanHerck nói.

Nhu cầu hành động cấp bách đã được thể hiện trong một tuyên bố chung từ các cơ quan Mỹ như Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa, Cục Điều tra Liên bang và Cục Hàng không Liên bang, kêu gọi Quốc hội ban hành luật chống UAV mới nhằm mở rộng và gia hạn thẩm quyền chống lại những mối đe dọa này.

"Vấn đề UAV lạ xâm nhập Mỹ không phải là điều chúng ta có thể giải quyết trên quy mô lớn trong thời gian ngắn, trừ khi chúng ta có thể nâng mức cảnh báo lên cao hơn nhiều và giải quyết những hậu quả chính trị của vụ việc" - ông VanHerck nhận định.