Bất đồng lưỡng đảng vụ UAV bí ẩn trên bầu trời Mỹ 16/12/2024 14:30

Tại Mỹ, lưỡng đảng đang có bất đồng gay gắt về vấn đề gia tăng đột biến các máy bay không người lái (UAV) bí ẩn trên bầu trời bang New Jersey và nhiều nơi khác.

Đảng Dân chủ nỗ lực lý giải sự gia tăng các UAV bí ẩn

Trả lời phỏng vấn của đài ABC News hôm 15-12, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho rằng việc Cục Hàng không liên bang (FAA) hồi năm ngoái thay đổi quy định kiểm soát bay có vẻ đã dẫn tới tình trạng gia tăng đột biến các UAV bí ẩn ở đông bắc nước này.

FAA hồi tháng 9-2023 đã bắt đầu cho phép UAV có thể bay vào ban đêm.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas. Ảnh: ABC NEWS

Ông Mayorkas cho rằng đây “có thể là một trong những lý do tại sao hiện nay mọi người nhìn thấy nhiều UAV hơn trước đây.

Ông Mayorkas nói rằng các UAV đặc biệt xuất hiện nhiều hơn “từ rạng sáng tới chập tối”. Tuy nhiên, các UAV bí ẩn vào ban đêm lại gây ra nhiều hoang mang hơn cho người dân vùng đông bắc Mỹ, có lẽ do chúng dễ dàng được nhìn thấy hơn trên nền trời đen.

Ông Mayorkas lưu ý rằng mỗi ngày, có tới “hàng nghìn” UAV bay trên bầu trời và “hơn 1 triệu UAV” được đăng ký trên toàn nước Mỹ.

Ông Mayorkas đảm bảo với người dân Mỹ rằng “các quan chức trong chính quyền liên bang đã triển khai thêm nguồn lực, nhân sự và công nghệ để hỗ trợ Cảnh sát bang New Jersey" về vấn đề UAV trên.

Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer chiều 15-12 cho biết ông đang thúc đẩy việc tìm kiếm câu trả lời chính xác cho sự gia tăng các UAV bí ẩn được nhìn thấy trên bầu trời Mỹ.

Câu trả lời có vẻ khó làm đảng Cộng hoà hài lòng

Sự xuất hiện của các UAV bí ẩn trên bầu trời ở Mỹ, chủ yếu tại bang New Jersey, đã gia tăng đột biến trong nhiều tuần qua. Đặc biệt, những UAV bí ẩn xuất hiện gần một trung tâm nghiên cứu quân sự và nguy cơ UAV rơi vào nhà dân gây ra nhiều lo ngại.

Thượng Nghị sĩ Andy Kim (đảng Dân chủ, bang New Jersey) đăng tải video phát hiện một số UAV bí ẩn hôm 12-12. Ảnh: X

Trong khi Thống đốc New Jersey - ông Phil Murphy và các quan chức liên bang (đều thuộc đảng Dân chủ) cố trấn an người dân rằng các UAV bí ẩn không gây ra mối đe doạ an toàn công cộng và an ninh quốc gia, các chính trị gia Cộng hoà có xu hướng quan ngại hơn về sự xuất hiện ngày càng nhiều của chúng.

Hạ nghị sĩ Jeff Van Drew (đảng Cộng hoà) hôm 11-12 cáo buộc các UAV bí ẩn có liên hệ với Iran nhưng Lầu Năm Góc ngay lập tức bác bỏ cáo buộc.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 13-12 yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden phải quan tâm hơn tới sự xuất hiện của các UAV bí ẩn và nên sẵn sàng bắn hạ chúng.

Chiều 13-12, Hạ nghị sĩ Nicole Malliotakis (đảng Cộng hoà) đại diện bang New York – nơi cũng phát hiện một số UAV bí ẩn - cũng kêu gọi các cơ quan chức năng phải “thẳng thắn” để người dân New Jersey và New York bớt lo lắng và sợ hãi.

Cựu Hạ nghị sĩ Vito Fossella (đảng Cộng hoà) – hiện là lãnh đạo quận Staten Island của TP New York – thất vọng với các phản ứng của chính quyền liên bang và tiểu bang.

Ông Fossella nghi ngờ hoặc các quan chức Dân chủ hoặc đang nói dối hoặc/và không đủ năng lực để điều tra sự gia tăng các UAV bí ẩn.

Trên mạng xã hội X, Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (đảng Cộng hoà) tối 14-12 đã cáo buộc rằng chính quyền đảng Dân chủ “kiểm soát” các UAV nhưng “từ chối thông báo cho người dân Mỹ biết những gì đang xảy ra”.

Ông Erik Peterson - nghị viên bang New Jersey - khi trả lời phỏng vấn của đài CNN hôm 14-12 cáo buộc chính quyền ông Biden “đang nói dối” về việc phát hiện nhiều UAV bí ẩn.

Chính quyền ông Biden chưa có phản hồi các cáo buộc của đảng Cộng hoà.