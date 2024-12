Ông Trump lên tiếng vụ nhiều UAV bí ẩn bay trên bầu trời Mỹ 14/12/2024 12:10

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 13-12 lần đầu lên tiếng trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng gia tăng liên quan thông tin các máy bay không người lái (UAV) bí ẩn xuất hiện gần một cơ sở nghiên cứu của quân đội và một sân golf của gia đình ông, tờ New York Post đưa tin.

Ông Trump đề xuất bắn hạ UAV bí ẩn

Ông Trump nói rằng chính phủ Mỹ nên quan tâm và trong trường hợp cần thiết sẵn sàng bắn hạ các UAV không rõ nguồn gốc bay trên trời vào các buổi đêm.

Các UAV bí ẩn tạo thành những đốm sáng trên trời đêm ở bờ biển bang New Jersey hôm 5-12. Ảnh: NEW YORK POST

“Những vụ phát hiện UAV bí ẩn trên khắp đất nước. Liệu điều này có thực sự xảy ra mà chính phủ không biết không? Tôi không nghĩ vậy!” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump đề nghị chính quyền đương nhiệm phải công khai thông tin về các UAV bí ẩn, hoặc nếu không “hãy bắn hạ chúng”.

Trước ông Trump, nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hoà đã kêu gọi bắn hạ các UAV này.

Theo truyền thông Mỹ, nhiều UAV lạ đã bị phát hiện gần trung tâm nghiên cứu vũ khí Picatinny Arsenal ở hạt Morris, sân golf của gia đình ông Trump ở hạt Bedminster (miền bắc New Jersey) cùng nhiều địa điểm khác. Theo New York Post, cơ sở Picatinny Arsenal trên đang thực hiện một chương trình phát triển UAV chống vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Hồi đầu tuần, Thống đốc New Jersey, ông Phil Murphy nói rằng các UAV bí ẩn “rất tinh vi”. Chúng có gắn đèn quan sát đêm, nhưng có vẻ khi bị phát hiện, tất cả đèn sẽ tắt. Tuy nhiên, ông trấn an rằng các thiết bị này không gây ra mối đe doạ an ninh công cộng và kêu gọi người dân không bắn hạ UAV.

Nghị sĩ bang New Jersey, ông Jeff Van Drew hôm 11-12 cáo buộc các UAV này có liên hệ với Iran. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết giới chức quốc phòng Mỹ không tin rằng các UAV được phát hiện tại New Jersey là do “thực thể nước ngoài hoặc thù địch” kiểm soát.

Một UAV bí ẩn được phát hiện ở hạt Bergen (New Jersey). Video do ông Michael Casey - nhân viên trong tổ chức cơ sở đảng Cộng hoà ở New Jersey - quay tối 11-12. Nguồn: X

Giới chức bang New Jersey cùng ngày cho biết họ đang phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra vụ việc.

Ngày 12-12, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết cơ quan điều tra liên bang không thể xác minh bất kỳ báo cáo nào trong số hơn 3.000 báo cáo về các UAV với kích thước tương đương một chiếc ô tô trong nhiều tuần qua. Ông cho rằng người dân có lẽ đã nhầm lẫn các máy bay trong đêm là UAV bí ẩn.

UAV đâm vào nhà dân, có đề xuất tình trạng khẩn cấp cục bộ

Tối 13-12, một chiếc UAV từ trên trời rơi xuống đã đâm vào sân một căn nhà ở New Jersey, gây ra sự lo ngại trong dân chúng và khiến lãnh đạo địa phương phải đích thân khảo sát hiện trường.

Cảnh sát địa phương cho biết chiếc UAV cỡ nhỏ, không dùng cho mục đích thương mại hay quân sự, đã đâm xuống khu dân cư ở thị trấn Pequannock, hạt Morris (miền bắc New Jersey) vào gần 9 giờ tối 12-12 (9 giờ sáng 13-12, giờ Việt Nam).

Theo New York Post, người dân đã dọn dẹp xác UAV trước khi giới báo chí tiếp cận hiện trường.

Thị trưởng Pequannock, ông Ryan Herd đã vội vã lái xe xuống khảo sát khu vực rơi UAV và xác nhận “chắc chắc đây không phải” một UAV khổng lồ có kích thước bằng một chiếc ô tô như những gì được đồn đoán.

Bản đồ nhiệt về các UAV bí ẩn được phát hiện tại hạt Monmouth (bang New Jersey, Mỹ). Ảnh: NEW YORK POST

Ông Herd kêu gọi người dân không đuổi theo, bắn hạ hay cố gắng bắt lấy bất kỳ UAV bí ẩn nào, ngay cả bằng cách sử dụng các UAV cỡ lớn vì điều này có thể đe doạ gây thiệt hại về người và tài sản.

Cơ quan công tố hạt Morris đang điều tra vụ việc.

Trước đó khoảng 1 giờ, có báo cáo về một UAV rơi xuống đường dây điện cũng trong hạt Morris, nhưng cảnh sát tuyên bố thông tin này là vô căn cứ.

Trước đó, Cảnh sát trưởng Shaun Golden của hạt Monmouth (miền trung New Jersey) hôm 12-12 công bố bản đồ nhiệt cho thấy sự gia tăng đột biến các UAV chỉ trong vài ngày trong một khu vực rộng khoảng 1.800 km2 bao trọn hạt này và một số vùng lân cận.

Ông Golden đã đề xuất thiết lập tình trạng khẩn cấp trong khu vực để có thể thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm giải quyết hiện tượng bất thường này.