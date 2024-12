Vì sao Mỹ khó giải quyết vấn đề UAV bí ẩn? 20/12/2024 14:00

(PLO)- Vấn đề UAV bí ẩn đã thu hút sự chú ý của cả chính giới và dư luận xã hội Mỹ, trong đó nhiều người bày tỏ sự lo ngại rằng các UAV này có thể gây ra nguy cơ an ninh quốc gia và an toàn cho người dân.

Các chuyên gia hàng không Mỹ cho rằng các cơ quan chức năng nước này không đủ nguồn lực để tìm ra lời giải vấn đề máy bay không người lái (UAV) bí ẩn liên tục xuất hiện trên bầu trời các bang đông bắc, trong bối cảnh đã xuất hiện các lỗ hổng pháp lý liên quan, đài CNN đưa tin ngày 19-12.

Cơ quan chức năng thiếu nguồn lực quản lý UAV

Nhiều tuần gần đây, vấn đề UAV bí ẩn đã thu hút sự chú ý của cả chính giới và dư luận xã hội Mỹ. Chính quyền Washington và các tiểu bang nỗ lực trấn an, nhiều người Mỹ, gồm cả các chính trị gia đảng Cộng hoà, liên tục bày tỏ sự lo ngại rằng các UAV bí ẩn này có thể gây ra nguy cơ an ninh quốc gia và an toàn cho người dân.

Ông Timothy Tenne - cựu nhân viên Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và là nhà sáng lập, điều hành 1 công ty chuyên phát triển UAV - cho rằng “không có cơ quan chính quyền nào, dù là tiểu bang, địa phương hay liên bang, thậm chí cả Bộ Quốc phòng, có đủ nguồn lực cần thiết” để đối phó vấn đề này.

Thượng Nghị sĩ Andy Kim thuộc đảng Dân chủ phát hiện một số UAV bí ẩn hôm 12-12. Ảnh chụp màn hình X

Ông Tenne cho rằng các cơ quan chức năng tiểu bang và liên bang Mỹ “phải ưu tiên những thứ là mối đe doạ an ninh quốc gia”.

Trong khi đó, nhiều quan chức Mỹ đã bác bỏ tin đồn các UAV bí ẩn có liên quan tới các lực lượng “nước ngoài hay thù địch” và nói rằng chúng không gây ra mối đe doạ an toàn công cộng.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 16-12 cho biết các cơ quan chức năng chưa phát hiện bất kỳ hoạt động xấu xa, bất hợp pháp hay tội phạm liên quan các UAV bí ẩn, song “không thể loại trừ khả năng” các hoạt động như vậy sẽ xảy ra trong tương lai.

Vấn đề pháp lý về quản lý UAV

Ông Tenne lưu ý rằng công nghệ UAV chỉ bắt đầu thu hút sự chú ý tại Mỹ cách đây khoảng 10 năm. Sau khi một người ở bang Kentucky bắn hạ một UAV đang bay trên bầu trời hồi năm 2015, FAA tuyên bố việc bắn hạ UAV như vậy là bất hợp pháp.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayokas hôm 15-12 cũng liên hệ sự gia tăng đột biến UAV bí ẩn gần đây với sự thay đổi trong quy định được áp dụng từ tháng 9-2023 của FAA về việc cho phép UAV có thể bay vào ban đêm.

Ông Tenne cho rằng vấn đề kiểm soát hoạt động của các UAV không chỉ phụ thuộc vào FAA, mà cả các quy định ở các cấp thấp hơn. Vấn đề này còn liên quan tới nguy cơ xâm nhập đất đai, nhà cửa của người dân hay hành vi “nguy hiểm, hành hung, tấn công người khác.

Chuyên gia luật Lisa Ellman - lãnh đạo một tổ chức liên quan tới kiểm soát UAV - cho biết lưỡng viện quốc hội Mỹ đang thảo luận một dự thảo luật nhằm giải quyết vấn đề UAV bí ẩn và tăng cường thẩm quyền liên quan của Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp.

Bà Ellman cho rằng các nhà lập pháp Mỹ “nhận ra và thông cảm với người dân Mỹ” trước những lo ngại về các UAV bí ẩn và hiểu rằng cần khắc phục những lỗ hổng pháp lý liên quan tới việc quản lý UAV.

Người dân Mỹ cần những thông tin rõ ràng

Nhiều ngày qua, một số nhà lập pháp, bao gồm 2 Hạ Nghị sĩ đảng Cộng hoà Nicole Malliotakis và Taylor Greene, cùng chuyên gia Mỹ đã kêu gọi chính phủ công khai thông tin về các UAV bí ẩn.

Cựu đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) - ông Jonathan Gilliam cho rằng những tuyên bố không rõ ràng của các cơ quan chức năng đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Ông Gilliam cho rằng “phải có một con đường tốt hơn để truyền đạt thông tin từ chính phủ đến người dân và chính phủ phải coi trọng những gì người dân nói”, bất kể những nỗi sợ của người dân là đúng thực tế hay do họ tự ám ảnh bản thân.