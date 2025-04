Động đất Myanmar: Khủng hoảng chồng khủng hoảng 03/04/2025 05:30

Số người thiệt mạng do trận động đất 7,7 độ richter, trận động đất có cường độ mạnh nhất tấn công Myanmar trong một thế kỷ qua, chưa dừng lại. Hoạt động cứu hộ đang rất khẩn trương và viện trợ cũng được kêu gọi tăng tốc trước khi mùa mưa đến.

Cần hành động nhanh trước khi mùa mưa đến

Theo nhóm thông tin của Hội đồng Quản lý Nhà nước Myanmar công bố ngày 2-4, số người chết ở Myanmar do động đất đã lên tới 2.886, 4.639 người bị thương và 373 người vẫn mất tích.

Một số tổ chức nhân đạo cho rằng con số thương vong thực tế có thể lên tới 10.000.

Hoạt động cứu hộ vẫn rất khẩn trương trong ngày thứ năm sau động đất. Các đội cứu hộ quốc tế từ nhiều quốc gia đang có mặt tại hiện trường, bao gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và nhiều nước Đông Nam Á.

Các đội cứu hộ cho biết nỗ lực tìm kiếm nạn nhân đang chậm lại do nắng nóng khiến thi thể bị phân huỷ và cơ hội tìm được người sống sót cũng thấp dần khi giờ vàng cứu hộ đã qua đi.

“Trong số những người mất tích, hầu hết có thể đã thiệt mạng. Cơ hội sống sót của họ là rất mong manh” - Lãnh đạo chính quyền Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing thừa nhận.

Một thực tế nữa, lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua tìm kiếm cứu người trong bối cảnh mùa mưa đến gần, theo tờ The Guardian.

Đội cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị sập do động đất ở TP Mandalay (Myanmar). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tại TP Mandalay và TP Sagaing, khu vực gần tâm chấn và bị tàn phá nặng nề, người sống sót phải ngủ ngoài đường, khi mùi thi thể mắc kẹt dưới đống đổ nát bao trùm khu vực thảm họa.



“Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi các bệnh viện quá tải. Những vết thương về thể xác và tinh thần từ thảm kịch này sẽ kéo dài hàng thập niên” - theo ông Arif Noor, Giám đốc quốc gia của tổ chức nhân đạo Care tại Myanmar.

“Tác động tàn khốc của trận động đất ngày 28-3 đang dần hiện rõ. Đây là một cuộc khủng hoảng chồng khủng hoảng đối với Myanmar” - ông Noor cảnh báo.

Trận động đất mạnh vừa qua là cú sốc mới nhất đối với quốc gia 53 triệu dân đang chật vật sau chính biến năm 2021. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc - ông Stephane Dujarric, nhấn mạnh: “Chúng ta phải hành động nhanh chóng để cung cấp cứu trợ trước mùa mưa sắp tới, nếu không, cuộc khủng hoảng này sẽ trở nên thảm khốc hơn nữa”.

Ông Marcoluigi Corsi, điều phối viên nhân đạo và thường trú Liên Hợp Quốc, cho biết nước uống, vệ sinh, thực phẩm, nơi ở và thuốc men là những nhu cầu cấp thiết nhất sau khi động đất gây thiệt hại nặng nề cho các tòa nhà, đường sá và cầu cống.

Thiệt hại về hạ tầng rất lớn. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 1-4 cho biết tổng cộng có hơn 10.000 tòa nhà đã bị sụp đổ hoặc bị hư hại nghiêm trọng do động đất.

Theo Cơ quan quan sát động đất thuộc Cục Khí tượng Thái Lan, tính đến ngày 2-4, đã có tới 264 dư chấn được ghi nhận ở Thái Lan sau trận động đất đầu tiên ở Myanmar, tờ The Nation đưa tin.

Myanmar kêu gọi thêm hỗ trợ

Chiều 1-4, tại thủ đô Naypyitaw diễn ra buổi lễ quyên góp tiền mặt để cứu trợ và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng vì động đất. Thống tướng Min Aung Hlaing đã có mặt để tiếp nhận các khoản quyên góp, tờ The Global New Light of Myanmar đưa tin ngày 2-4.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hlaing nhấn mạnh sự cần thiết phải rút kinh nghiệm từ những trận động đất lớn trong quá khứ. Ông cho biết ngay sau khi thảm họa xảy ra chính quyền đã lập tức phát đi thông báo về trận động đất, trong đó nhấn mạnh rằng do công tác cứu hộ và tái thiết sẽ kéo dài, Myanmar cần tìm kiếm viện trợ quốc tế.

Ông Hlaing bày tỏ sự cảm ơn đối với các đội cứu hộ cũng như cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ nhân đạo.

Bên cạnh đó, ông cho biết đã trực tiếp liên hệ với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch luân phiên ASEAN – Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif để đề nghị hỗ trợ Myanmar.

Chính phủ Myanmar đã phân bổ 500 tỉ kyat (23,8 triệu USD) để triển khai các hoạt động cứu trợ và cứu hộ.



Ở những khu vực bị thiệt hại nghiêm trọng, quá trình khắc phục sẽ diễn ra theo ba giai đoạn: Dọn dẹp đống đổ nát; Khôi phục hệ thống giao thông và liên lạc càng nhanh càng tốt và tiếp tục tháo dỡ các công trình có nguy cơ sụp đổ.

Theo vị tướng, thông qua những biện pháp này, công tác tái thiết và phục hồi sẽ được triển khai, với trọng tâm là xây dựng lại đường sá, cầu cống và cơ sở hạ tầng công cộng bị hư hại hoặc phá hủy do động đất.

Liên quan đến cơ sở hạ tầng, Thống tướng Hlaing nói rằng nhiều công trình đã được xây dựng mà không tính đến tác động của động đất, dẫn đến thương vong và mất mát đáng tiếc trong thảm họa lần này.

Trong chuyến thị sát các khu vực bị ảnh hưởng, ông Hlaing nhấn mạnh rằng động đất là một thách thức lớn về mặt kỹ thuật xây dựng. Do đó, rõ ràng các công trình cần được thiết kế có hệ thống và có kế hoạch cẩn thận hơn.