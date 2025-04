Trung Quốc thử nghiệm thành công bom hydro phi hạt nhân 21/04/2025 09:20

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã kích nổ thành công một quả bom hydro trên thực địa mà không sử dụng bất kỳ vật liệu hạt nhân nào, theo tờ South China Morning Post đưa tin ngày 20-4.

Quả bom hydro phi hạt nhân này do nhóm nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu 705 thuộc Tập đoàn Đóng tàu quốc gia Trung Quốc (CSSC) - một đơn vị chủ chốt trong lĩnh vực hệ thống vũ khí dưới nước - phát triển. Kết quả thử nghiệm được công bố bằng tiếng Trung Quốc vào tháng 3-2025 trên tạp chí Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.

Quả bom hydro phi hạt nhân chỉ nặng 2 kg, nhưng đã tạo ra một quả cầu lửa có nhiệt độ lên tới 1.000 độ C trong hơn 2 giây - gấp 15 lần thời gian cháy của một vụ nổ TNT tương đương.

Hình ảnh Trung Quốc kích nổ bom hydro phi hạt nhân trên thực địa. Ảnh: Viện Nghiên cứu 705

Đây là một kết quả ấn tượng khi mà quả bom hydro này không sử dụng bất kỳ vật liệu hạt nhân như Uranium hay Plutonium nào để kích nổ, như những loại bom nhiệt hạch.

Để làm được điều đó, quả bom này sử dụng vật liệu nổ là bột magnesium hydride - một loại hợp chất có khả năng lưu trữ lượng khí hydro nhiều hơn đáng kể so với một bình khí nén áp suất thông thường. Loại bột này ban đầu được phát triển với mục đích đưa khí hydro đến những nơi nằm ngoài lưới truyền tải nhằm cung cấp nguồn điện và nhiệt sạch.

Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu, khi được kích hoạt bằng thuốc nổ thông thường, hợp chất magnesium hydride sẽ bị nhiệt phân nhanh chóng, giải phóng khí hydro và gây cháy dữ dội.

Việc Trung Quốc thử nghiệm bom hydro phi hạt nhân thành công có thể mở ra những đột phá mới trong việc phát triển vũ khí nhiệt hạch - loại vũ khí mang tính chiến lược của các cường quốc, giữa lúc cạnh tranh công nghệ quốc phòng trên thế giới đang diễn tiến ngày căng thẳng.