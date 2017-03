Hiểm họa từ nâng ngực bằng silicon giá rẻ

1/5 phụ nữ nâng ngực bằng silicon bị tai biến Theo BS Đỗ Quang Hùng, thông thường cứ năm phụ nữ cấy ghép silicon để nâng kích cỡ ngực thì có một phụ nữ phải lấy ra trong vòng 10 năm do biến chứng như co cứng bao xơ hoặc túi bị vỡ, nhăn da, vú không cân xứng, sẹo đau nhức, nhiễm trùng... “Tốt nhất là không nên sử dụng silicon để nâng ngực, làm đẹp kiểu này rất nguy hiểm và tỉ lệ biến chứng cao. Trước khi có ý muốn làm đẹp, các chị, các mẹ nên tìm hiểu, tham khảo những bệnh viện có uy tín, tìm những bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, ít nhất phải có 10 năm trong nghề” - BS Hùng khuyến cáo. Silicon lỏng hay mỡ nhân tạo đã bị thế giới cấm dùng trong y thuật hơn 20 năm nay. Nếu bơm trúng vào mạch máu, khối silicon sẽ di chuyển làm thuyên tắc mạch máu, nguy hiểm nhất là thuyên tắc phổi, gần như 100% sẽ tử vong sau đó. Hiện tại ở các bệnh viện, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ lớn, phẫu thuật nâng ngực không còn đặt túi “nước biển” nữa mà chủ yếu là silicon dạng gel, giá trung bình từ 40 đến 50 triệu đồng, có nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra, còn một số kiểu nâng ngực khác như nâng ngực nội soi, nâng ngực bằng mỡ tự thân… an toàn hơn nhưng khá đắt tiền. PGS-TS LÊ HÀNH, Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM