Hàng loạt báo trên thế giới đòi tiền Google

Google News tập hợp nhiều tin tức nhưng không xin phép.

Bỉ: phải kiện mới đòi được tiền



Theo Bloomberg, tháng 12 năm ngoái, Google đã phải thỏa thuận ngoài tòa với các tờ báo ở Bỉ sau hơn sáu năm kiện tụng về việc Google sử dụng hiển thị đường link và phần giới thiệu các tin trên báo của Bỉ. Thiery Geerts, giám đốc điều hành của Google Bỉ, sau đó thừa nhận “đó là cách chúng tôi hi vọng sẽ làm việc với tất cả các tờ báo trên toàn thế giới, chúng ta cùng ngồi lại và nghĩ coi cách nào để có thể thúc đẩy tương lai số”.



Theo thỏa thuận này, Google sẽ trả các tờ báo một khoản phí nhất định (cả hai bên không công bố con số cụ thể) liên quan tới việc hiển thị tin của các báo trước đó. Sau thỏa thuận về tài chính đó thì Google được tiếp tục hiển thị một phần nội dung một số tờ báo ở Bỉ mà không được đăng nguyên toàn bài.



Trước đó năm 2011, Google thua khi kháng án một quyết định từ năm 2007 buộc Google không được đưa đường link và phần giới thiệu của các bản tin từ báo chí Bỉ trên các trang Google.com và Google.be (phiên bản Google ở Bỉ). Google phải chịu án phạt 25.000 USD/ngày nếu không thực hiện phán quyết này.



Copiepresse, tập hợp của nhóm các tờ báo Bỉ, nói phần trích dẫn các tin do Google đưa thực tế tạo nguồn thu cho Google và các tờ báo phải được trả tiền vì việc Google sử dụng thông tin của họ. Copiepresse sau đó có vụ kiện tiếp đòi Google phải trả 49,1 triệu USD cho quãng thời gian mà Google hiển thị nội dung các báo trước đó.



Trong các tờ báo tiếng Pháp ở Bỉ cùng đứng tên kiện có La Libre Belgique và Le Soir. “Chúng tôi sẽ không bao giờ đạt được kết quả này nếu không tiến hành kiện” - Philippe Nothomb, trưởng bộ phận pháp lý công ty mẹ của Le Soir, nói.



Pháp: thỏa thuận dàn xếp



Đầu tháng 2 năm nay, chủ tịch Google Eric Schmidt và Tổng thống Pháp François Hollande cũng ký một thỏa thuận dàn xếp những mâu thuẫn giữa Google và các trang mạng của Pháp.



Theo thỏa thuận này, Google sẽ giúp các tờ báo tăng doanh thu quảng cáo và lập một quỹ chừng 60 triệu euro (78 triệu USD) để giúp các nỗ lực phát triển báo mạng của họ.



Brazil: các báo tẩy chay Google



Thực tế rất nhiều hãng thông tấn coi Google News là vi phạm bản quyền. AFP từng kiện Google vào năm 2005 rồi sau đó hai bên đạt được thỏa thuận ngoài tòa sau hai năm. AP với Google cũng đạt được thỏa thuận về cấp phép từ năm 2010. Tại Brazil, khoảng 154 tờ báo ở nước này đã tẩy chay và không cho Google hiển thị thông tin của họ. Lập luận của ANJ, hiệp hội báo nước này, là Google phải chia sẻ lợi nhuận với các tờ báo. “Chúng tôi phát hiện nhiều độc giả chỉ cần đọc phần tóm tắt của Google là họ hài lòng và họ không còn vào trang báo để coi nữa”.



Mỹ: AP và các báo kiện Meltwater



Ở Mỹ, hơn 200 tờ báo cũng đang hợp tác cùng AP để chống lại dịch vụ theo dõi thông tin Meltwater, vốn thường lọc các website tin tức và gửi cho khách hàng các tiêu đề bài và phần giới thiệu những bài báo có nhắc tới tên của khách hàng.



AP bắt đầu tiến hành kiện từ năm 2012 vì Meltwater thu thập các bài báo của họ, điều họ coi là vi phạm về bản quyền. Đến cuối tháng 2, một loạt chủ báo lớn như New York Times, McClatchy, Advance Publications,... cũng bắt đầu tham gia vụ kiện này. Lập luận của họ là Meltwater không phải là dịch vụ tìm kiếm mà thực tế kiếm lời trên thông tin của các báo bằng cách thu tiền khách hàng. Đến nay vụ kiện vẫn đang tiếp tục.

(Theo Tuổi Trẻ Online)