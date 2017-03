Bóng chuyền nữ VN chuộng ngoại binh Thái

Bộ Tư lệnh Thông tin thắng trận đầu Sau thất bại 1-3 trước VTV Bình Điền Long An, Bộ Tư lệnh Thông tin cuối cùng cũng tìm được chiến thắng đầu tay tại bảng A Giải Bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Bình Điền 2008 khi hạ đội yếu nhất bảng Sri Lanka 3-0 (25-23, 25-19, 25-12) vào chiều qua, 15-1. Kết quả này cũng khiến Sri Lanka trở thành đội đầu tiên bị loại ở giải năm nay. Ở trận đấu diễn ra sau đó, do Giấy Bãi Bằng thua Nakhorn Ratchasima của Thái Lan 1-3 (20-25, 20-25, 25-22 và 17-25) nên cuộc tranh chấp một trong hai tấm vé sau VTV Bình Điền Long An vào bán kết sẽ diễn ra giữa đội bóng của Thái Lan và Bộ Tư lệnh Thông tin.