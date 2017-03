Atletico kiện vụ Simeone bị treo giò

Chiến lược gia người Argentina của Atletico Madrid vừa đánh bại “hùm xám” 1-0 lượt đi bán kết Champions League bị treo giò đến hết mùa giải La Liga này, tức ba trận.

Điều đáng nói là hiện nay đội bóng thành Madrid đang cùng 82 điểm với đội đầu bảng Barcelona song thua đối đầu nên xếp sau. Họ rất cần Simeone nơi khu vục kỹ thuật để “truyền lửa" cho học trò lấy ngôi vô địch La Liga.



Simeone sẽ vắng mặt tại khu kỹ thuật đến hết mùa La Liga này.

HLV Simeone bị truất quyền chỉ đạo cuối hiệp trong trận Atletico thắng Malaga hôm thứ Bảy qua. LĐBĐ Tây Ban Nha đã chính thức đưa ra án phạt truất quyền chỉ đạo của HLV này ba trận đến hết mùa giải và phạt 3.399 USD.

Simeone bị phạt vì bóng được ném vào sân từ khu kỹ thuật của Atletico khi đối phương đang thực hiện pha phản công nhanh.

Theo giải thích của Simeone thì chính cậu bé nhặt bóng đã ném bóng vào sân chứ không phải do mình. Điều đáng nói là camera cũng không giải thích rõ hơn việc chậm đưa bóng vào sân là do Simeone hay do cậu bé nhặt bóng.

Tuy nhiên, quy định kỷ luật của bóng đá Tây Ban Nha cũng rất rõ. Trường hợp đội khách đang cố gắng nhanh chóng đưa bóng vào cuộc mà đội đang lợi thế (dẫn bàn, hay cầu hòa…) làm chậm khi bóng nằm trong khu kỹ thuật của đội thì chính HLV là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Trong trường hợp này, Simeone đã dính đòn. Và ông đối mặt án phạt rất nặng, thấp nhất là truất quyền chỉ đạo ba trận.

Theo báo AS, Chủ tịch CLB Atletico Erique Cerezo sẽ làm đơn kiện vụ việc này. HLV Simeone nổi tiếng là nhà cầm quân truyền lửa cho học trò trên sân, điều chỉnh, đọc thế trận và tung đòn gió khi ở khu kỹ thuật. Nhưng bây giờ đây Simeone sẽ phải chỉ đạo học trò qua điện thoại, bộ đàm…

Rạng sáng 28-4, Simeone cũng đã thể hiện là một nhà cầm quân tài ba khi đánh bại Bayern 1-0 ở lượt đi bán kết Champions League.