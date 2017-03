Bầu Đức ngó lơ, HA Gia Lai phải tự bơi

Chiều 6-8, cú sẩy chân 1-2 của Long An ngay trên sân nhà trước SL Nghệ An khiến cho HA Gia Lai mừng thầm vì đây là thời cơ tốt cho họ cứu mình. Đội bóng phố núi hiện có 15 điểm bằng với Long An nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại và còn một trận chưa thi đấu.



Bầu Đức không còn mặn mà với bóng đá và HA Gia Lai cùng với Long An của bầu Thắng chật vật trốn suất play off

HA Gia Lai sẽ chơi trên sân nhà chiều 7-8 tiếp đội khách Thanh Hóa với tình cảnh gần giống với mùa bóng năm ngoái. Chỉ có cái khác là ông chủ Đoàn Nguyên Đức không còn gần gũi với cầu thủ do bận làm ăn và phần nữa ông đã chán ngán bóng đá.

Mùa bóng 2015, khi HA Gia Lai phải vật vã chơi kiếm điểm từng trận, bầu Đức nhiều lần xuất hiện trấn an cầu thủ và thậm chí là chơi đòn “tâm lý chiến” với các đối thủ. Có lúc ông giận dữ cho rằng HA Gia Lai bị các đội xúm lại “đánh hội đồng” hoặc tranh thủ “nắn gân” trọng tài nhằm gây lợi thế cho đội bóng.

Ông cũng ra quyết định “trảm” nhanh gọn HLV Guillaume do mâu thuẫn nội bộ rồi đưa HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn lên và may mắn trụ hạng an toàn.

Mùa bóng này, bầu Đức sau khi cho ba cầu thủ hay nhất Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường xuất ngoại sang Hàn - Nhật học bóng đá thì ông cũng không còn mặn mà với CLB đang chơi V-League. Cùng với sự thiếu hụt nhân sự lẫn kinh nghiệm non nớt ở sân chơi lớn, HA Gia Lai chơi rất khó khăn và có tên trong nhóm cầm đèn đỏ suốt từ đầu mùa.

Thời điểm này, HA Gia Lai gần như chỉ biết nhìn vào sự trồi sụt của Long An mà chơi, bởi các đội xếp trên đó đều hơn họ ít nhất hai trận thắng. Đội bóng phố núi phải tự bơi để cứu mình khỏi chết đuối một khi bầu Đức cũng là phó chủ tịch VFF không còn quan tâm nhiều đến bóng đá như lời ông nói.

Chiều 7-8, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn vẫn không dễ có điểm trước đội khách, dù ông thầy Lê Thụy Hải sớm nhận định Thanh Hóa không thể vô địch. Cũng khó đoán mèo nào cắn mỉu nào khi đội bóng chủ sân Pleiku ở thế dựa lưng núi sẽ chơi một trận tất tay để đào thoát khỏi sự đeo bám của Long An tránh đi vé vớt.



Đông Triều (trái) và đồng đội HA Gia Lai tự bơi một cách khó nhọc ở V-League 2016.

V-League ở những vòng cuối chỉ còn là cuộc chay đua tránh nửa vé rớt hạng giữa HA Gia Lai và Long An, trong khi đội cuối bảng Đồng Tháp (8 điểm) không còn nhiều hy vọng trụ hạng.

Theo điều lệ giải, đội chót bảng sẽ xuống hạng nhất, đội áp cuối chơi thêm một trận play off (vé vớt) với đội đứng thứ hai giải hạng nhất để xác định một suất chơi V-League 2017.