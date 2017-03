BTV 2015 - Number One Cup: Hành hung trọng tài!

B. Bình Dương - Sanna Khánh Hòa: 1-1 Một lần nữa Sanna Khánh Hòa lại thể hiện mình là đối thủ “xương” của nhà vô địch V-League. Sanna Khánh Hòa mở bàn trước ở phút 20 do công của Viết Đàn. Đội chủ giải có cơ hội gỡ hòa từ chấm 11 m nhưng ngoại binh Eduardo sút hỏng. Sang hiệp 2 Hải Anh của Sanna Khánh Hòa phạm lỗi với Lê Tấn Tài trong vùng cấm và Anh Đức sút thẳng trên chấm 11 m san bằng 1-1 cho B. Bình Dương. Đây cũng là kết quả cuối cùng. Bảng A sau hai lượt trận thứ tự xếp hạng gồm: 1. SVHQ (4 điểm, hiệu số 5/2), 2. B. Bình Dương (4 điểm, 3/2), 3. Sanna Khánh Hòa (2 điểm), 4. Yadanarbon (0 điểm). Chiều nay bảng B diễn ra lượt trận thứ hai: Sinh viên Nhật Bản - Bangu Atl (16 giờ); ĐT Long An - Than Quảng Ninh (18 giờ).