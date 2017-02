Cái giá quá lớn cho suất CK cúp nhà vua của Barcelona

Nguyên do Atletico hiện xếp hạng tư La Liga kém Real Madrid dẫn đầu đến 7 điểm nên chỉ còn hy vọng vớt vát vào cúp này. Từ đó HLV Simeone quyết lật ngược tình thế bằng cách tung vào trận đến bốn tiền đạo là Torres, Griezmann, Carrasco, Gaitan. Ông cũng hy vọng “lão tướng” Torres sẽ tỏa sáng vì trung phong này vốn rất có duyên với sân Nou Camp từng có 11 bàn qua 19 trận tại đây. Tuy nhiên, vào trận Torres không đáp ứng được lòng mong đợi đó phần nào do anh đã lớn tuổi lại qua rồi thời vàng son. Mặt khác, tuyến tiền vệ vắng mặt Gabi phải thụ án treo giò.

Trong lúc đó HLV Enrique chủ nhà cũng đã cẩn thận cho con át chủ bài Suarez nghỉ dưỡng chân một trận trước đó bên cạnh đội trưởng Iniesta và tiền vệ Busquets trở lại sau chấn thương. Chỉ tiếc là Neymar trận này bị treo giò.



Suarez (phải) ghi bàn mở tỉ số nhưng cuối trận nhận thẻ đỏ, mất dịp đá chung kết. Ảnh: GETTY IMAGES

Quả nhiên như dự đoán trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt, gay go trải qua nhiều tình huống căng thẳng và ngôi sao Suarez đã thể hiện phong độ cao đều đặn là người mở tỉ số vào phút 43. Nhưng đến phút 54 Barcelona bị phạt đền, may mà Gameiro lại sút vọt xà. Vận xui vẫn đeo Barcelona khi bị đẩy vào tình thế mất người do Sergi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 69. Trong thế giảm quân số, Barcelona bị vây ép ráo riết bởi lối chơi cứng của Atletico. Và đội khách đã san bằng 1-1 do công của Gameiro ghi ở phút 83.

Bảy phút còn lại với thế hơn người không giúp Atletico lật ngược được tình thế và thầy trò HLV Simeone tiếc hùi hụi cho bàn thắng hợp lệ ở phút 59 của Griezmann nhưng bị trọng tài bắt việt vị oan!

Cái giá quá lớn cho suất chung kết của Barcelona là người hùng Suarez đúng phút 90 lại nhận thẻ đỏ từ lỗi đá xấu với Hernandez khiến sẽ vắng mặt trận chung kết cùng với Sergie!