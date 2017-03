Chelsea nhảy vào giành Wesley Sneijder với thành Manchester

The Blues đang cố gắng làm tất cả, để HLV Hiddink trở về dẫn dắt CLB này ngay trong tuần này. Nhưng trước đó, bản thân HLV Guus Hiddink đã bắn tiếng khuyên Chelsea nên mua cho ông 1 tiền vệ đẳng cấp là Wesley Sneijder. Rất nhiều các ông lớn tại Premier League trải thảm đón Sneijder HLV người Hà Lan đã khuyên The Blues cạnh tranh với Manchester United để mua tiền vệ của Inter Milan, bằng mức giá 30 triệu bảng. Trong khi đó, Man Utd cũng đang rất coi trọng cầu thủ này. Quỷ đỏ vẫn đang tỏ ra quyết tâm phải mua được Sneijder ngay trong mùa Hè. HLV Alex Ferguson đã nhắm tới Wesley Sneijder như là một phương án thay thế tốt nhất cho Paul Scholes, cầu thủ mới tuyên bố nghỉ hưu sau trận Chung kết Champions League 2010/11 giữa Man Utd với Barca hồi cuối tháng Năm vừa rồi. Vướng mắc của Man Utd trong thương vụ Wesley Sneijder hiện nay là vấn đề lương bổng của tiền vệ này. Hiện Sneijder đang được hưởng mức lương 200 nghìn bảng / tuần tại Inter Milan. Và Quỷ đỏ khó lòng có thể đáp ứng cho anh yêu cầu tương tự tại Old Trafford. Trái ngược với Man Utd, Chelsea được cho là sẽ rất thoải mái trong việc trả lương cho Wesley Sneijder. Trở lại với HLV Guus Hiddink, hiện phía Chelsea đang chờ ông Mahmut Ozgener, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ để chính thức đưa ra lời đề nghị mua lại HĐ của vị thuyền trưởng người Hà Lan. Theo Kinh Vân (bongdaso)