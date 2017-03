Có 10 ông Miura vẫn thua

U-23 Việt Nam thua do thiếu kinh nghiệm Nếu như HLV Miura dự đoán U-23 Việt Nam thắng trận đầu sẽ có đến 50% cơ hội vào tứ kết thì sau khi thua U-23 Jordan, thầy trò ông càng gặp khó khăn gấp bội. Ông thầy người Nhật đánh giá các học trò của mình có tuổi đời còn rất trẻ và lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nên thiếu kinh nghiệm đã dẫn đến trận thua này là bình thường. May nhờ bàn gỡ 1-3 của tiền vệ Duy Mạnh đã phần nào xoa dịu nỗi đau của đồng đội mà nói như HLV Miura là bàn thắng ấy rất đáng giá nếu phải rơi vào thế so sánh hiệu số bàn thắng bại với các đối thủ tranh vé vào sâu. Ông Miura vẫn tự tin sẽ gây bất ngờ ở hai trận tiếp theo để hiện thực hóa giấc mơ tứ kết.