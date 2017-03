Có một quốc gia không biết Beckham là ai

Trong khi đó bộ trưởng Thể thao của đảo quốc này cho biết có rất nhiều người trẻ ở đây không biết Beckham là ai.



Beckham bắt đầu “tour từ thiện” của mình tại đảo quốc Papua New Guinea.

Cựu ngôi sao tuyển Anh đã đến làng Mount Hagen thuộc tỉnh tây nguyên của đảo quốc này trong “tour từ thiện bảy quốc gia” với tư cách là sứ giả của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF). Bộ trưởng Thể thao Justin Tkatchenko cho biết rằng việc Beckham đến quốc đảo ở biển Thái Bình Dương này sẽ giúp quốc gia dễ dàng tiếp cận việc chạy đua đăng cai World Cup U-20 nữ thế giới. Vị bộ trưởng Thể thao cũng thật tình khi tiết lộ với hãng thông tấn Úc ABC rằng khi thông tin Beckham chơi bóng từ thiện tại đó thì nhiều cầu thủ trên sân và người đến xem không biết Beckham là ai.

Theo kế hoạch, tại Papua New Guinea, hai đội bóng nông dân của hai làng có hai trận đấu với đội của Beckham. Nhiều chàng trai trẻ là cầu thủ được chọn đá trận từ thiện hoặc khán giả khi được phỏng vấn thì các đơn vị tổ chức nhận được những câu trả lời hết sức bất ngờ chẳng hạn như “Tôi chẳng biết Beckham là ai?”, “Ông ấy là người nổi tiếng như thế nào và vì sao ông ấy nổi tiếng?”.

Lạ là Papua New Gunea có dân chúng thích đá bóng phong trào cao nhất so với các đảo quốc ở Thái Bình Dương. Họ thường quần nhau trên các bãi cỏ. Những đêm trăng sáng tỏ, họ còn chơi bóng thâu đêm.

Về chuyến du đấu từ thiện của Beckham, dù hoãn nhưng hai trận đấu tại đó vẫn sẽ diễn ra. Kết thúc chuyến từ thiện tại Papua New Guinea cựu ngôi sao tuyển Anh sẽ đến châu Nam Cực, qua Argentina đến Djibouti, Nepal, Mỹ và kết thúc “tour từ thiện” tại Old Trafford bằng trận đấu của Liên quân cựu ngôi sao M.U - Các cựu ngôi sao tuyển Anh và Ireland do HLV Alex Ferguson dẫn dắt đá với các cựu ngôi sao thế giới do HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt gồm những cựu cầu thủ như Zidane, Maldini,...