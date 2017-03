El Clasico và nỗi lo khủng bố

Ban tổ chức không hoãn trận đấu được xem là tâm điểm của La Liga nhưng tăng cường siết chặt an ninh ở mức độ cao nhất để đảm bảo an toàn cho trận đấu được chờ đợi. Ngay cả bộ phận y tế cũng được huy động đặc biệt đề phòng can thiệp khi có những bất trắc xảy ra.

Đại diện ban tổ chức cho biết đã làm việc thật kỹ với lực lượng an ninh và sẽ kiểm tra nghiêm ngặt đến độ một chiếc điện thoại, ổ bánh mì hay cái bánh sandwich đều được kiểm tra kỹ.

Cũng cần biết là trận Real Madrid - Juventus tại bán kết Champions League hồi tháng 5-2015 cũng chỉ có 1.600 nhân viên an ninh.

Theo kế hoạch phòng, chống khủng bố được thực hiện cho trận Siêu kinh điển gồm các chuyên gia phá bom, trong đó có cả những đội chó nghiệp vụ chuyên phát hiện chất nổ ở vòng ngoài. Kế đến các khán giả được khuyến cáo đến sớm hơn hai tiếng để lực lượng an ninh có thời gian lục soát từng người cùng với máy dò kim loại.