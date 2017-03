HLV Huỳnh Đức tin thầy trò HLV Minh Phương sẽ đứng dậy

SHB Đà Nẵng gây áp lực với lối đá pressing dồn ép cầu thủ chủ nhà Long An. Trước trận đấu gần một giờ, đội SHB Đà Nẵng đã vào sân trước để khởi động, họ chuẩn bị sớm hơn cả chủ nhà Long An với một thái độ nghiêm túc. Hơn 10 phút sau, HLV Minh Phương dẫn đội nhà vào sân khởi động rồi vội vã đi từ khu kỹ thuật của mình đến khu kỹ thuật của SHB Đà Nẵng đưa hai tay một cách trịnh trọng bắt tay ông anh, Lê Huỳnh Đức từng kéo Minh Phương rời ĐT Long An về đá cho SHB Đà Nẵng.

Rõ ràng giữa Huỳnh Đức với Minh Phương có nhiều tình nghĩa nhưng trên sân thì hai ông thầy đã chỉ đạo học trò mình chơi thứ bóng đá trung thực và quyết liệt. SHB Đà Nẵng chơi tới bến, cứ Long An hở sườn là khoét vào.

SHB Đà Nẵng đã thắng đúng với đẳng cấp của mình, còn Long An tiếp tục chìm sâu ở đáy bảng.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức nhận xét về đội bóng của HLV Minh Phương: “Tôi coi Minh Phương như một người em, một học trò. Phương về đội trong lúc đội đang rất khó khăn, từ việc trụ cột chấn thương, chịu án phạt vắng quá nhiều nên khó khăn là điều không tránh khỏi. Nhưng tôi tin giai đoạn 2 đội sẽ khởi sắc và Minh Phương sẽ vực đội dậy được”.

Cũng cần biết là đầu mùa bóng, Long An khởi đi rất tốt nhờ con người ổn định nhưng sau án kỷ luật từ trận gặp TP.HCM trên sân Thống Nhất, họ chưa gượng dậy được sau cú sốc nặng.