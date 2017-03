Kienlongbank Kiên Giang thăng hạng V-League: Kiên Giang không ngủ

Nam Định xuống hạng với Huda Huế Nếu Rạch Giá là đón chào nhà tân V-League thì thành Nam là nơi chứng kiến những nỗ lực cuối cùng của đội nhà. Khi mà Nam Định ghi ba bàn vào lưới Huda Huế thì tại Tây Ninh, chủ nhà đã thắng sít sao TP.HCM 1-0 đủ để đẩy Nam Định cùng 27 điểm xuống hạng do thua kết quả đối đầu. Các trận còn lại BHTS Quảng Nam hòa 1-1 trên sân Đồng Nai. Than Quảng Ninh thắng An Giang 3-1. Chủ nhà Hà Nội thua 3-4 trước Sài Gòn XT. Bảng xếp hạng chung cuộc 1. Sài Gòn XT (54 điểm); 2. Kienlongbank Kiên Giang (47 điểm); 3. SQC Bình Định (45 điểm); 4. Than Quảng Ninh (42 điểm); 5. An Giang (37 điểm); 6. XSKT Cần Thơ (36 điểm); 7. Đồng Nai (36 điểm); 8. Hà Nội (33 điểm); 9. BHTS Quảng Nam (30 điểm); 10. TDC Bình Dương (28 điểm); 11. TP.HCM (28 điểm); 12. Fico Tây Ninh (27 điểm); 13. Nam Định (27 điểm); 14. Huda Huế (20 điểm).