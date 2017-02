Lập hat trick, Ibra so sánh mình với… Harrison Ford

Đã ghi tổng cộng 23 bàn cho MU mùa này trên mọi mặt trận, trong đó có cú hat trick vào lưới St Etienne (Pháp) tại Europa League, Ibra lại so sánh mình với nhân vật trong loạt phim Indiana Jones của Hollywood do tài tử trứ danh Harrison Ford thủ vai. Nhưng vì sao ngôi sao Thụy Điển nhiều khi phát biểu sốc và triết lý như một triết gia lại so sánh mình với Harrison Ford?



Pha phạm lỗi của cầu thủ St Etienne với Ibra dẫn đến phạt đền...

Theo giải thích của ngôi sao 35 tuổi: “Loạt phim đấy, nhân vật do Harrison Ford thủ vai gắn liền với những cuộc phiêu lưu thử thách và nơi đâu ông cũng có chiến công".

Ibra so sánh mình như thế không chỉ gói gọn trong mùa giải này thi đấu ở Anh mà còn cả cuộc đời cầu thủ của mình từ Hà Lan sang Tây Ban Nha, Ý, Pháp đều có các danh hiệu.

Ba bàn thắng của Ibrahimovic ghi vào lưới St Etienne đều không phải là những tuyệt phẩm. Một bàn thắng từ cú sút phạt trúng chân hậu vệ St Etienne đi luôn vào lưới. Bàn thứ hai là bóng văng ra rồi Ibra có mặt đúng lúc đệm cận thành. Bàn thứ ba là Ibra bị hậu vệ St Etienne truy cản, phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến phạt đền và Ibra… tự xử để hoàn thành cú hat trick.

Với chiến thắng này, MU đã cho thấy mình là ứng viên sáng giá nhất của giải đấu… hạng 2 châu Âu này. Nếu vô địch thì MU hiển nhiên có một suất dự Champions League mùa sau.



... và Ibra hoàn thành cú hat trick.

Ở Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Ibra đã no đủ các danh hiệu nội địa cùng các CLB Barcelona, Juventus, Inter, PSG. Sang Anh, ngay trận khai mạc mùa giải Ibra đã cùng MU vô địch Siêu cúp Anh (Community Shield).

Tuần tới, Ibra lại có cơ hội nâng cao chiếc cúp khác khi anh cùng MU bước vào trận chung kết League Cup gặp Southampton tại Wembley.

Ibra là một cầu thủ Thụy Điển có gốc gác từ Liên bang Nam Tư di cư sang đất nước Bắc Âu để trốn… chiến tranh. Anh là mẫu cầu thủ mạnh mẽ cả về thể xác lẫn tinh thần và Ibra vốn là một võ sĩ taekwondo thượng thừa. Những bàn thắng của Ibra có rất nhiều tuyệt phẩm dạng “xe đạp chổng ngược” và những cú tung người cực đẹp như một võ sĩ taekwondo.

Ibra cũng có những phát biểu rất sốc kiểu như khi sắp rời PSG, Ibra nói: “Nếu chính quyền Paris dỡ bỏ tháp Eiffel thay bằng tượng đài tôi, tôi sẽ ở lại đội bóng thủ đô Paris”. Hay câu phát biểu khi Ibra đi khỏi PSG: “Tôi đến như một vị vua và ra đi như một huyền thoại”.