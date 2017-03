Liên tiếp hai cầu thủ tử vong cuối tuần qua

Hôm 6-3, tiền đạo Endurance Idahor khoác áo El-Merreikh đã tử nạn ở tuổi 23 khi đang thi đấu với CLB Al-Amal ở phút 13. Lúc đó, đội bóng của cầu thủ xấu số được hưởng đá phạt gần cầu môn đối phương. Endurance Idahor đang chuẩn bị đón quả phạt thì ngã quỵ. Các nhân viên y tế nhanh chóng vào sân đưa Idahor lên xe cấp cứu nhưng không kịp đến bệnh viện thì Idahor đã chết.





Xe cứu thương vào tận sân bóng "đón" Idahor

Một ngày sau cái chết của Endurance Idahor, cầu thủ môn bóng đá trong nhà Brazil Robson Rocha Costa cũng tử vong do bị một mảnh gỗ trên sân đâm trúng đùi và ruột non. Cầu thủ 23 tuổi đã không qua khỏi ca phẫu thuật sau đó do mất quá nhiều máu.