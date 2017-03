Long An - SHB Đà Nẵng: Thời vàng son còn đâu

Lần cuối cùng nắm đội SHB Đà Nẵng đến Long An làm khách cách đây tám năm, HLV Phan Thanh Hùng đã phải chuốc thất bại đậm 0-3. Sau trận thua đó ông Hùng bị “trảm” và HLV Huỳnh Đức lên thay.

Chiều nay (21-5), HLV Lê Huỳnh Đức dẫn SHB Đà Nẵng đến Long An. Dù làm khách nhưng SHB Đà Nẵng vẫn được xem là đội kèo trên do cấp độ đi xuống của Long An hơn là đội khách mạnh lên.

Trên bảng xếp hạng, chủ nhà Long An thì đứng áp chót với 8 điểm sau 10 trận, còn SHB Đà Nẵng thì 15 điểm… Những năm Long An còn ở đỉnh cao khi còn HLV Calisto thì cuộc chạm trán giữa Long An và SHB Đà Nẵng rất đáng xem về mặt chuyên môn. Còn nhớ Long An thời ông Phạm Phú Hòa làm trưởng đoàn rất nổi đình nổi đám ở trên sân lẫn hậu trường, còn SHB Đà Nẵng thì để thắng được Long An ở Chi Lăng năm 2008 đã phải nhờ vào vụ chỉ đạo trọng tài Nguyễn Xuân Hòa “bẻ còi”.





Merlo vẫn là mối hiểm họa của đội khách SHB Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN HUY

Long An chiều nay không được phép thua sau khi trắng tay trên phố núi lượt trận trước. Nếu thua nữa, Long An sẽ lún xuống vùng nguy hiểm và cùng Đồng Tháp bị dồn xuống đáy.

SHB Đà Nẵng vẫn là đội khó chịu dù lối chơi đơn giản rót bóng cho cầu thủ ngoại có duyên ăn bàn là Merlo Gaston.

Thật khó để Long An tìm được chiến thắng khi thực lực đặt lên bàn cân thì họ thua toàn diện.