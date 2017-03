Lỳ kỳ thương vụ Arteta tới Arsenal

Chỉ khoảng 90 phút trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa, tiền vệ Mikel Arteta đã đi đến một quyết định táo bạo. Anh đã đề nghị người đại diện của mình nói với Arsenal rằng anh sẽ chấp nhận giảm 500.000 bảng thu nhập mỗi năm để tới sân Emirates. Nhưng việc Arteta giảm lương chưa phải yếu tố tiên quyết khiến cho bản hợp đồng 4 năm giữa tiền vệ 29 tuổi này và Pháo thủ được ký kết. Arteta sẽ thay thế Fabregas? Trở lại thời điểm hai ngày trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Dự định của Arsenal là sẽ chiêu mộ khoảng 1 đến 2 tiền vệ trước khi kỳ chuyển nhượng kết thúc và họ sắp ra một danh sách những cái tên cần mua. Điều đặc biệt là trong bản danh sách này Arteta vẫn chưa có mặt. Những cái tên đó là Mario Götze, Marvin Martin, M’Villa và Keisuke Honda. Người đầu tiên được hỏi mua và cũng là sớm nhất từ chối là thần đồng 19 tuổi người Đức, Mario Götze. Khi chưa kịp đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng với CLB Dortmund, Arsenal đã ngay lập tức nhận được tin từ người đại diện của Götze rằng anh này muốn ở lại Bundesliga thêm 2 năm nữa. Cùng thời điểm đó, Arsenal cũng bị phía CLB Sochaux từ chối lời đề nghị 12 triệu bảng cho trường hợp của tiền vệ Marvin Martin. Họ cho rằng lời đề nghị này là quá thấp cho một ngôi sao đầy hứa hẹn như Martin. Kỳ chuyển nhượng không còn dài, sự ép giá của Sochaux khiến Pháo thủ buộc phải tính đến những giải pháp khác đơn giản hơn. Đã một ngày trôi qua, chỉ còn một ngày nữa kỳ chuyển nhượng sẽ kết thúc. Lúc này, Arteta và một tiền vệ khác dễ chiêu mộ hơn là Yossi Benayoun bắt đầu được BLĐ Arsenal nhắm như là một giải pháp khả thi mà lại an toàn hơn. Arteta tới Emirates vì Arsenal không thể có những ngôi sao như Goetze Ít giờ sau, Arsenal tiếp tục nhận được tin buồn trên thị trường chuyển nhượng. Rennes chỉ chấp nhận bán Yann M’Villa với mức phí 22 triệu bảng, và vị sếp điều hành của Pháo thủ không chấp nhận mức giá quá ngất ngưởng cho một cầu thủ 21 tuổi. Ngay sau đó, người đại diện của Honda cũng nhanh chóng khẳng định tiền vệ Nhật Bản sẽ ở lại CSKA ít nhất là thêm một mùa giải nữa. Thông tin bất lợi này buộc Arsenal phải nhanh chóng quay sang đàm phán với Everton để mua Arteta. Tuy nhiên, lại một lần nữa, Pháo thủ lại gặp khó khi Arteta muốn là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Emirates. Anh này yêu cầu khoảng 100.000 bảng mỗi tuần, hoặc ít nhất thì cũng phải giữa nguyên mức lương 80.000 bảng/tuần như ở Everton. Yêu sách của Arteta khiến thương vụ đi vào ngõ cụt cho đến khoảng hơn một giờ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Lúc này, tại London, BLĐ Arsenal bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của người đại diện Arteta. Tiền vệ của Everton chấp nhận giảm mức lương xuống còn 70.000 bảng/tuần để được gia nhập đội bóng thành London. Sự thay đổi của Arteta gần như cùng thời điểm với việc tiền vệ Yossi Benayoun thông báo trên Twitter của mình rằng anh đã gia nhập Pháo thủ theo một HĐ mượn từ Chelsea. Mong muốn của Arteta nhanh chóng được Arsenal đáp lại và hợp đồng đã được ký kết. Pháo thủ đã có 2 tiền vệ tân binh Arteta và Benayoun sau sự ra đi của hai ngôi sao tiền vệ Nasri và Fabregas. “Mikel Arteta đã đề cập với tôi rằng cậu ấy sẽ đến Arsenal nếu nhận được một lời mời. Tôi rất buồn và thất vọng vì để mất Mikel Arteta. Nhưng điều tôi không làm được cho Arteta là giúp cậu ấy dự Champions League", HLV David Moyes của Everton nói với báo giới sau sự ra đi của Arteta. 6 năm chơi cho Everton, thi đấu hơn 200 trận, từng được chọn là Tiền vệ xuất sắc nhất Premier League nhưng Arteta vẫn chưa từng một lần được dự Champions League. Đây có thể là lý do khiến tiền vệ này chấp nhận giảm lương vào phút chót để được tới Arsenal. Cùng với sự xuất hiện của hai tân binh nói trên, vào ngày hôm nay, Arsenal còn có hậu vệ trái Andre Santos từ Fenerbahce và trung vệ Per Mertesacker từ Werder Bremen. Suốt mùa hè Arsenal bán nhiều hơn mua, nhưng chỉ trong 1 ngày, đã có 4 tân binh cập bến Emirates. Đây liệu có phải là phản ứng dây chuyền từ trận thua 2-8 trước M.U hôm Chủ nhật? Theo Anh Tú (Bongdaso)