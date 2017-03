Pellegrini: 'Real chỉ... ăn rùa thôi'

Real đã có bàn thắng duy nhất có phần may mắn để bước vào trận chung kết Champions League gặp đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid trên sân San Siro, Milan ngày 28-5 tới. Đây là lần thứ hai trong ba năm qua, Real và Atletico cùng vào chung kết Champions League.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ cú sút của Bale chạm chân hậu vệ Fernando của Man. City đổi hướng bay vào góc cao khung thành khiến Joe Hart bó tay. Thua và bị loại theo cách như vậy khiến HLV Pellegrini của Man. City không phục.

HLV Pellegrini của Man. City nói rằng đội ông đá ngang ngửa với Real. Real chẳng có gì quá cao siêu so với Man. City. Hai trận tại Etihad và Bernabeu cho thấy Man. City và Real cũng cùng đẳng với nhau. Bàn thắng duy nhất trận đấu là do Real... ăn rùa. Họ đã quá may mắn, còn Man. City thì không.



Dù thành công cùng Man. City nhưng Pellegrini phải ra đi cuối mùa này.

Thống kê 90 phút cho thấy Real có 15 lần sút cầu môn còn Man. City chỉ năm lần. Trong những nỗ lực đó thì Bale đã may mắn tạo nên bàn thắng sau khi sút trúng chân của hậu vệ Fernando bay vào góc xa làm bó tay Joe Hart.

Chiến lược gia Chile nói trong cuộc họp báo: “Lẽ ra chúng tôi không thua nhưng chúng tôi kém may mắn. Chúng tôi không tiếc nuối khi không có mặt trong trận chung kết, Man. City đã làm việc cật lực và có kết quả tốt. Đôi khi hay còn cần phải may nữa”. Pellegrini cho rằng cả trận đấu thì hầu như chủ sân Bernabeu không thể tạo nên bất kỳ cơ hội nào. Nhưng trong một hoàn cảnh như thế thì Real lại gặp may mắn.

Pellegrini quả quyết rằng ông chẳng thấy ở Real có một siêu sức mạnh nào cả. Khi mà Man. City gây áp lực mạnh thì hầu như Real tắt tiếng trong cả hai trận lượt đi và về.



Bàn thắng của Bale, Pellegrini cho là... ăn rùa.

Năm 2013, khi về tiếp quản Man. City từ tay Mancini, Pellegrini đã mang về nửa xanh thành Manchester ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, League Cup ngay mùa đầu, còn mùa này chỉ vỏn vẹn chiếc League cup.

Pellegrini được xem là một nhà cầm quân thành công của Man. City. Tuy nhiên cuối mùa này ông phải ra đi nhường ghế cho Pep Guardiola.