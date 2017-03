Real Madrid và Barca đã thắng Dortmund và Bayern

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tính theo Tổng Sản phẩm Quốc nội năm 2012, Đức là một trong bốn nước giàu nhất thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, còn Tây Ban Nha chỉ đứng ở thứ 13, sau Australia và Mexico.



Nhưng nếu nói về bóng đá, thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Theo báo cáo thường niên của công ty Deloitte về các CLB bóng đá được công bố vào tháng 1/2013, Real Madrid là CLB giàu nhất châu Âu trong chín năm liên tục vừa qua, với doanh thu hàng năm là 521,6 triệu euro, tiếp theo là Barcelona, với 483 triệu.

Các CLB của nước Đức phải đứng từ rất xa mới nhìn thấy hai ông lớn của Tây Ban Nha, bởi vì doanh thu của Bayern chỉ là 322,6 triệu euro, còn Borussia Dortmund là 189,1 triệu.



Đấy mới chỉ nói về doanh thu. Trên lĩnh vực giá trị đội bóng thì sự khác biệt còn lớn hơn nữa.



Danh sách các CLB giá trị lớn nhất do Forbes cung cấp cho thấy Real Madrid trị giá 2.531 triệu euro, cao hơn bất cứ một CLB thể thao nào, tiếp theo là Manchester United (2.434) và Barca (1.995), trong khi Bayern Munich chỉ là 1.005 và Dortmund là 349 triệu euro.



Không có gì ngạc nhiên khi CLB hoàng gia Tây Ban Nha và đội bóng xứ Catalunya vẫn “sống khỏe” trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Năm vừa qua, tăng trưởng của Madrid là 7% khi trở thành CLB đầu tiên do doanh thu trên nửa tỷ euro/năm. Barca cũng có sự tăng trưởng tương tự nhưng doanh thu thấp hơn.



Việc Real Madrid và Barcelona có lợi thế kinh tế so với các đối thủ Đức bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, đầu tiên là do sức mạnh thể thao, là số các danh hiệu giành được; kế đến là hiệu quả trong quản lý kinh tế và tiếp theo là thu nhập từ bản quyền truyền hình.



Riêng trong lĩnh vực cuối cùng này, thu nhập của Madrid và Barca đã vào khoảng 160 triệu euro (Liga và Cúp Nhà vua), trong khi Bayern và Borussia chỉ là 39 và 35 triệu euro.



Trong khi thu nhập của Messi và Ronaldo là 16 và 10 triệu euro sau thuế thì mức lương cao nhất của Bayern (Ribery, Schweinsteiger và Lahm) cũng chỉ là 5 triệu euro. Tương tự như vậy, HLV Heynckes và Klopp cũng chỉ nhận lương 2,5 và 2 triệu euro/năm so với 14 triệu của Mourinho và bốn triệu của Tito Vilanova.

Theo Bảo Vân Nhi (Vietnam+)