Số phận hai thầy trò Riedl, Hữu Thắng

Đó là giải quốc tế JVC Cup 2003 thử lửa cho U-23 Việt Nam chuẩn bị dự SEA Games 22 trên sân nhà. Khi ấy ban tổ chức vì khó khăn kinh phí thay vì mời một đội nước ngoài đã “giảm giá thành” bằng mời đội SL Nghệ An. Đội bóng mà khi được mời dự giải ai cũng nói là đội “lót sân” cho đội tuyển U-23 Việt Nam vốn có gần nửa đội hình cầu thủ SL Nghệ An và cả HLV Nguyễn Thành Vinh của Nghệ An làm trợ lý cho ông Riedl.

Cũng vì khuyết HLV trưởng mà Nguyễn Hữu Thắng được đẩy lên làm HLV trưởng tạm thời dự giải này cùng thành phần còn lại của SL Nghệ An.

Cái duyên của HLV Hữu Thắng trong lần đầu làm HLV trưởng và cũng là lần đầu bước ra sân Mỹ Đình đã “vượt mặt” ông thầy Riedl nắm đội U-23 tinh túy. Đó là việc SL Nghệ An từ đội bóng “lót đường” bỗng dưng lên đoạt cúp vô địch JVC Cup sau khi

thắng đại diện của Malaysia một cách thuyết phục trong

trận chung kết.

Và cũng cần biết là trước đó chính đại diện của Malaysia đã loại đội U-23 của thầy trò ông Riedl ngay tại bán kết bằng một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục rồi thắng luôn ở loạt luân lưu. Trận đấu mà ông Riedl ôm đầu nói không hiểu tại sao cầu thủ mình không muốn thắng. Trong khi trận bán kết còn lại thì những cầu thủ “hạng hai” của SL Nghệ An đã thắng như chẻ trẻ bằng sức trẻ và bằng tinh thần vượt hơn cả tinh thần của U-23.

Lần đấy ông Riedl cùng các học trò tủi hổ thành người thừa và đứng trước áp lực cực lớn trước khi bước vào SEA Games trong cảnh có cầu thủ bị trảm vì bán độ.

Ngược lại thì lần đầu của Hữu Thắng (cũng là lần đầu của Công Vinh trong màu áo SL Nghệ An) lên ngôi vô địch cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cho Công Vinh - cầu thủ mà ông Riedl không chọn vào thành phần U-23 Việt Nam.

13 năm đã qua nhưng nhiều người vẫn còn nhớ như in giải đấu mà HLV Hữu Thắng rất có duyên trong lần đầu cùng với cái duyên của Công Vinh trong lễ đăng quang không ai ngờ tới.

13 năm sau thì Hữu Thắng và HLV Riedl sẽ tái ngộ với nhau trên sân Mỹ Đình trong trận lượt về bán kết AFF Cup. Trước đó ngày 8-11 thầy trò ông Riedl đã gặp nhau nhưng chỉ là một trận giao hữu mang tính thử nghiệm.

Ông Riedl rất sợ lại về sau Hữu Thắng ở Mỹ Đình cùng cái dớp của một HLV chuyên về nhì cùng một Indonesia nhiều lần vào bán kết, chung kết nhưng chưa bao giờ vô địch.