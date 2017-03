Vòng 10 V-League: Tranh nhau rớt hạng

SL Nghệ An nhấn chìm Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh Lần thứ hai chơi trên sân nhà sau giai đoạn ngưng nghỉ, Đồng Tháp lại thua đậm SL Nghệ An 1-3 như một tuần trước đã ngã ngựa trước Thanh Hóa. Đường dài mới biết ngựa Đồng Tháp không hay và nguy cơ phải tranh một suất rớt hạng luôn treo lơ lửng trên đầu thầy trò Phạm Công Lộc. Chiều qua, sức trẻ và sự hiệu quả của SL Nghệ An đã nhấn chìm chủ sân Cao Lãnh bất chấp họ ghi bàn trước ở phút thứ 9 do công của Minh Hưng. Sang hiệp 2, lần lượt Phi Sơn (phút 57), Thế Cường (phút 82) và Phúc Tịnh (phút 90+1) ghi ba bàn thắng vào lưới Đồng Tháp giúp SL Nghệ An lội ngược dòng thật đẹp để lên ngôi nhì bảng. Trận còn lại, chủ nhà Hải Phòng qua mặt QNK Quảng Nam 1-0 do công Đình Hiệp. Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (22 điểm); 2. SL Nghệ An (20 điểm); 3. Than Quảng Ninh (20 điểm); 4. Thanh Hóa (20 điểm); 5. Hải Phòng (19 điểm); 6. ĐT Long An (17 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (17 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (10 điểm); 9. Hà Nội T&T (10 điểm); 10. HA Gia Lai (8 điểm); 11. QNK Quảng Nam (8 điểm); 12. Đồng Tháp (8 điểm); 13. Đồng Nai (5 điểm); 14. Cần Thơ (5 điểm).