Vòng loại giải U-21 báo Thanh Niên: Vẫn gay go tìm suất vào VCK

Tại bảng A, mưa gôn xảy ra khi Hà Nội T&T thắng đậm Than Quảng Ninh 5-0; Viettel thắng đậm Vissai Ninh Bình 5-1. Hiện Hà Nội T&T và Viettel cùng 6 điểm dẫn đầu, Nam Định với 3 điểm xếp kế sẽ tranh suất với hai đội trên.

Bảng B, Huế hòa Thanh Hóa 2-2. Trận còn lại, SHB Đà Nẵng thắng QNK Quảng Nam 1-0. Bảng này hiện Huế dẫn đầu với 7 điểm, Đà Nẵng 6 điểm, Thanh Hóa 2 điểm, SL Nghệ An 1 điểm và cả bốn đội đều còn hy vọng.

Bảng C, Bình Định là đội duy nhất có ba trận thắng liên tiếp sau khi tiếp tục hạ Đắk Lắk 2-0. Lâm Đồng cũng nuôi lại hy vọng khi thắng Bình Phước 3-1 ở bảng C. Với 9 điểm, chỉ cần không thua Lâm Đồng trận tới Bình Định sẽ giành vé đầu bảng.

Bảng D, đội PVF tạo rất nhiều cơ hội nhưng lại hòa 1-1 trước Đồng Nai thi đấu rất chặt chẽ. B. Bình Dương thắng Kiên Giang đến 7-1 (trận này Kiên Giang nhận hai thẻ đỏ). Với kết quả này, Đồng Nai đang dẫn đầu với 7 điểm, Sanatech Khánh Hòa 4 điểm, Bình Dương 3 điểm và PVF 2 điểm.

Bất ngờ nhất là bảng D khi Đồng Tháp thua Cần Thơ 1-2. Trận còn lại An Giang hạ Vĩnh Long 2-0. Hiện An Giang, Đồng Tháp cùng 4 điểm, ĐT Long An, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng 3 điểm nên mọi chuyện còn gay go ở hai lượt cuối.

QT