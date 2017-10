Chàng “nghé” Trịnh Linh Giang gây ấn tượng mạnh

Sau sự rút lui của Nguyễn Hoàng Thiên, á quân quốc gia Trịnh Linh Giang may mắn nhận suất đặc cách tham dự vòng đấu chính.

Ấn tượng của tay vợt có biệt danh "nghé" này để lại là set thắng đối thủ từng xếp hạng 39 ATP - Matosevic Marinko (Úc) ngay lần đầu tiên tham dự đấu trường Challenger.



Set thắng 6/4 sau khi bẻ game giao bóng của Matosevic giúp Linh Giang gây ấn tượng mạnh trong lần đầu tiên ra mắt đấu trường Challenger qui tụ nhiều tay vợt mạnh thuộc tốp 100 thế giới.



Trịnh Linh Giang ngày càng trưởng thành sau khi về tập luyện cùng lò đào tạo Becamex Bình Dương.



Với những cú đánh trái tay cực hiểm bóng bay căng chìm, Linh Giang nhiều lần khiến Matosevic "đứng hình".



Khép lại thất bại ở set một, Matosevic (hạng 450 ATP) thi đấu bùng nổ đánh bại Linh Giang 6/0; 6/2 hai ván cuối, hoàn tất chiến thắng ngược dòng 2-1 giành quyền đi tiếp vào vòng hai.



Tay vợt gốc Hà Nội hiện đầu quân cho Becamex Bình Dương rất cá tính. Trước đây, anh thường xuyên có những phát ngôn gây sốc không được lòng các lãnh đạo quần vợt Việt Nam. Tuy có trình độ chuyên môn tốt nhưng "nghé" không được gọi gia nhập đội tuyển quần vợt Việt Nam dự SEA Games 29.



Gác vợt ngay tại vòng một nhưng với việc được cọ xát ở đấu trường mạnh như Challenger, sẽ giúp Linh Giang trưởng thành hơn trong tương lai.



Ở cuộc đối đầu Robert Stephane (Pháp, hạng 230 ATP), đương kim vô địch quốc gia Phạm Minh Tuấn thi đấu sòng phẳng. Tuy nhiên do còn non kinh nghiệm so với đối thủ, tay vợt Đà nẵng nhận thất bại 5/7; 3/6 và dừng bước tại vòng một nội dung đơn nam.

Lúc 14 giờ 30 chiều nay (24-10), Linh Giang sẽ kết hợp với Minh Tuấn đối đầu đôi hạt giống số 3 Ruben Gonzales (Phi) - Hunter Reese (Mỹ) vòng một nội dung đôi.

Buổi tối cùng ngày tại CLB quần vợt Lan Anh, Lý Hoàng Nam thi đấu trận ra quân vòng một đơn nam gặp hạt giống số 5 - Go Soeda (Nhật Bản).