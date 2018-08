Đó là chuyện lạ trong lịch sử Asiad vì điều lệ sửa đi sửa lại và không giống ai. Trước giải, ban tổ chức đã mặc định hai bảng A và B (mỗi bảng bốn đội) lấy ba đội mỗi bảng vào tứ kết, cùng với hai đội đầu bảng C (bảng có ba đội Nhật, Việt Nam và Thái Lan) vào tứ kết. Đùng một cái, ban tổ chức lại sửa điều lệ bằng cách so sánh chỉ số phụ của các đội xếp thứ ba ở tất cả các bảng (bảng có bốn đội thì không tính thành tích giữa đội thứ ba với thứ tư). Từ cách tính quái chiêu này, Thái Lan là đội thua tan nát ở vòng bảng khi không có điểm nào và hiệu số bàn thắng bại thì âm thế mà vẫn nghiễm nhiên vào tứ kết. Kết quả này khiến bảng C có ba đội đá vòng bảng và đá xong thì cả ba đều vào tứ kết.



Trước đó, ở bóng đá nam, sau khi bốc thăm, ban tổ chức bị tố là bỏ sót danh sách các đội khiến bị kiện cáo rồi dẫn đến phương án cho bổ sung vào các bảng nhưng rồi bị lên án quá và bị AFC buộc bốc thăm lại.

Một Asiad dành cho toàn châu Á nhưng cứ bị chê trách là “ao làng” vì những quy định và bổ sung không giống ai.