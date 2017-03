Đại chiến Real - M.U: Duyên nợ lịch sử

Có một trò chơi nhỏ mang tên Six Degree of Kevin Bacon (sáu cấp độ của Kevin Bacon), trong trò chơi đó, hai nhân vật chính sẽ đi tìm cho mình thêm 6 mối liên kết ra bên ngoài, người chơi nào hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ giành chiến thắng. Dường như sự lặp lại của Six Degree sắp diễn ra tại vòng 1/8 UEFA Champions League năm nay giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Châu Âu Real Madrid và M.U. Mối liên kết giữa hai thành phố Madrid - Manchester, Alex Ferguson - Jose Mourinho và các danh hiệu một lần nữa được tái diễn.





12 chiếc Cúp châu Âu sắp đối đầu với nhau - Ảnh: Getty



Khi còn trẻ, Ferguson từng chứng kiến Real đăng quang Cúp Châu Âu năm 1959 tại sân vận động Hampden Park ở thành phố Glasgow quê hương ông, lúc đó các ngôi sao như Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano và Erwin Stein là một phần trong chiến thắng của Real Madrid trước Eintracht Frankfurt. Lần này gặp lại đội bóng Tây Ban Nha, Ferguson chắc hẳn không quên kỳ tích 30 năm về trước mà ông cùng CLB Aberdeen FC đã làm được. Với tư cách là HLV trưởng của Aberdeen FC, đội bóng của Ferguson đã đánh bại Real hùng mạnh của người đồng nghiệp Di Stefano trong trận Chung kết Cúp Châu Âu năm 1983. Chính thắng lợi lớn này đã đưa Ferguson đến với Old Trafford và gắn bó đến ngày hôm nay.



Nhìn lại lịch sử, Real có lẽ là đối thủ “xương xẩu” nhất của M.U vào năm 1968. Năm đó đoàn quân của Sir Matt Busby đã quật ngã đối thủ và trở thành nhà vô địch châu Âu đầu tiên của nước Anh. Các cuộc đụng độ nảy lửa giữa Real - M.U kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ khác và hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn khi hai đội sẽ hội ngộ nhau tại Santiago Bernabeu và Old Trafford trong tháng Hai và đầu tháng Ba.



Về phần mình, HLV Mourinho tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Mou bây giờ khác trước rất nhiều, ông tỏ ra “ít nói” hơn với giới truyền thông và thay vào đó là vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ trước cuộc đụng độ đỉnh cao sắp tới. Khi còn dẫn dắt Chelsea, HLV người Bồ không ít lần bị dư luận dèm pha mỗi khi khẩu chiến với “ngài” Alex Ferguson, nhưng bây giờ người ta chỉ còn thấy một Mourinho chăm chỉ với công việc. Lần thứ hai đứng trên đỉnh vinh quang Châu Âu đã qua đi cách nay 3 năm, Mou vẫn tự hào vì mình là một trong số 3 HLV giành được 2 chiếc cúp Châu Âu trong sự nghiệp với 2 CLB khác nhau.



Real của Mou trong vài năm trở lại đây vẫn là đội bóng đầy “sao”, nhưng nếu nhớ lại cái tên “dải thiên hà” mà thập niên trước họ được gọi thì Real bây giờ chưa thể bì kịp. 10 năm chưa đá với M.U là chừng ấy thời gian cơn khát danh hiệu luôn hiện hữu trong suy nghĩ của Chủ tịch Florentino Perez và NHM đội bóng hoàng gia.



Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Real khi họ thắng 3, hòa 3 và thua 2 trong 8 lần đối đầu. M.U vẫn còn đó bộ đội Ryan Giggs và Paul Scholes, hai chứng nhân của lần bị Real loại ở Tứ kết Champions League năm 2002/2003, trong khi Real đã không còn những Roberto Carlos, Raul, Figo hay Zidane.



“Qủy Đỏ” đang rực sáng tại giải Ngoại hạng Anh khi dẫn đầu BXH và dần hướng tới chức vô địch lần thứ 20. Bên kia chiến tuyến, thầy trò Mourinho gần như đã hết hy vọng tranh chấp với Barcelona ở đấu trường quốc nội. Nếu không phải là Mou thì sẽ là Fergie nhưng cuộc chiến sắp tới không đơn thuần gói gọn trong tên tuổi hai vị HLV xuất sắc bậc nhất của trời Âu mà còn là cuộc gặp gỡ “duyên nợ” của hai CLB danh tiếng nhất thế giới trong thế kỷ qua. Trên con đường dài từ Madrid đến Manchester, kẻ thắng chắc chắn sẽ được cả thế giới bóng đá trầm trồ thán phục.



Theo Thiên Bình (Thethaovanhoa.vn)