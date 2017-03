Giải bơi vô địch các nhóm tuổi 2016: Phương Trâm thiết lập hai kỷ lục mới

Ở cự ly 100 m bướm nữ, với thành tích đạt 1’02”88, Phương Trâm tự phá kỷ lục nhóm tuổi 15 của chính mình. Tại cự ly 200 m hỗn hợp nữ, Trâm đạt thành tích 2’21”93, vượt qua kỷ lục cũ 2’22”05 do Ánh Viên thiết lập năm 2011. Ngoài ra, Phương Trâm còn giành thêm hai chức vô địch 400 m tự do nữ và 4 x 200 m tự do tiếp sức nữ.

Ngoài hai kỷ lục mới của Phương Trâm, ngày đầu tranh tài giải còn ghi nhận thêm 14 kỷ lục mới.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, bơi lội TP.HCM giành 11 HCV; 7 HCB; 6 HCĐ, đứng trên Quảng Bình (6 HCV; 3 HCB; 1 HCĐ).