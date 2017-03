Giải xe đạp Cúp TH TP.HCM - Tôn Đông Á 2016: So tài trên đỉnh đèo Ngang

Sau bốn chặng đua, áo vàng của Nguyễn Thành Tâm của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang (GHNTAG) nắm giữ đang bị so kè và hăm he xé bởi những tay đua mạnh bắt đầu xuất hiện.

Việc lựa chọn sai đấu pháp tại chặng 4 (54 km vòng quanh TP Vinh) đang khiến GHNTAG phải trả giá khi để cựu tuyển thủ Mai Nguyễn Hưng (VUS TP.HCM) từ ngoài tốp 10 gia nhập nhóm ba tay đua có thứ hạng cao nhất trên bảng tổng sắp.

Chặng 4 này, Mai Nguyễn Hưng đã xuất sắc đánh bại Huỳnh Thanh Tùng (QK7) và Lê Ngọc Sơn (GHNTAG) giành chiến thắng sau 1 giờ 11’56” tranh tài nghẹt thở. Khoảng cách cán đích hơn hai giây so với Thành Tâm, cộng với 14 giây thưởng giúp tay đua TP.HCM gia nhập tốp ba tay đua mạnh nhất giải.





Chiến thắng ở chặng 4 giúp tay đua Mai Nguyễn Hưng trở thành mối đe dọa đối với áo vàng Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: MQ

Tại chặng 5 thi đấu hôm nay, Nguyễn Thành Tâm không chỉ phải đương đầu với sức mạnh tốc độ của Lê Văn Duẩn (cách Tâm 5”) mà ngay phía sau là sự nguy hiểm của Mai Nguyễn Hưng (cách 12”), Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp), Huỳnh Thanh Tùng… chính là những mối đe dọa truất phế áo vàng của Thành Tâm.

Trong lộ trình Vinh - Đồng Hới, các tay đua phải chinh phục ngọn đèo Ngang thuộc ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đây là con đèo loại IV (VĐV về nhất được 4 điểm thưởng giải áo chấm đỏ) dù không cao so với Hải Vân, Ngoạn Mục… nhưng vị trí đỉnh đèo chỉ cách đích khoảng 70 km chính là trận địa để các đội đồng loạt tấn công nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Khó cho êkíp GHNTAG là vừa phải bảo vệ áo vàng Nguyễn Thành Tâm lại vừa duy trì thứ hạng của mình ở giải đồng đội trong khi rất nhiều các đối thủ toan tính đánh vào áo vàng.

Chắc chắn tại chặng 5 và đặc biệt là những khắc nghiệt tại đèo Ngang, các đồng đội của Nguyễn Thành Tâm sẽ ra sức “làm đầu kéo” cho áo vàng cùng cả đoàn đua hơn trong chặng đường dài và khắc nghiệt sẽ gặp nhiều đợt tấn công mà nếu không đủ bản lĩnh và sức chống trả thì sẽ dễ mất cả chì lẫn chài.

Chắc chắn Nguyễn Thành Tâm và cả êkíp GHNTAG đã lường trước những khó khăn của mình và chuẩn bị tinh thần để vừa bảo vệ áo vàng Thành Tâm vừa không bị lủng qua các cuộc đánh chiếm của nhiều đối thủ.