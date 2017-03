Giành ngôi đầu bảng

Ở mùa giải 2003-2004, họ thắng O.M 1-0 ở vòng bảng, thắng Olympique Lyon 2-0 ở tứ kết, rồi thắng AS Monaco trong trận chung kết tại Gelsenkirchen.

Ở trận lượt đi cách đây hai tuần, nhà vô địch Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1 trên sân Velodrome của O.M với quả phạt đền của cầu thủ dẫn dắt lối chơi Lucho Gonzalez. Đó là quả phạt đền thứ 2 của cầu thủ này sau khi anh mở tỷ số ở lượt trận đầu tiên hòa Liverpool 1-1.

Trên sân Besiktas ngày 3-10, Lucho Gonzalez không ghi bàn, Porto không hòa mà thắng 1-0 do công của tiền đạo Ricardo Quaresma. Tuy nhiên, ba lượt trận đó cho thấy hiệu suất ghi bàn của Porto không cao, nếu không muốn nói là quá thấp, quá thất vọng so với tiềm lực của họ. Vả lại, Lucho Gonzalez không có mặt ở trận lần này do chấn thương mắt cá phải trong trận hòa CF Os Belenenses 1-1 hôm thứ Sáu qua ở giải vô địch Bồ Đào Nha.

Olympique Marseille biết rằng, nếu thắng trận này, họ sẽ lọt vào vòng trong bất kể kết quả của trận Liverpool tiếp Besiktas trên sân Anfield, bởi ở lượt đấu thứ 5, Porto sẽ phải tranh ngôi nhì bảng trên sân Liverpool.

Với cách nhìn này, các cầu thủ xứ cảng miền nam nước Pháp sẽ quyết giành trọn 3 điểm để sau đó tập trung cải thiện thành tích ở đấu trường nội địa vốn đang rất thê thảm - rơi xuống vị trí 18 của bảng xếp hạng Ligue 1.

O.M kéo quân đến Bồ Đào Nha với lực lượng chỉ thiếu vắng hậu vệ Jacques Faty do bị chấn thương ở Cúp nước Pháp hồi giữa tuần qua. Song, mối bận tâm của HLV Eric Gerets không phải là lực lượng mà là tinh thần đoàn kết của đội bóng. Những kết quả tồi tệ ở Ligue 1 làm cho không khí trong đội bóng ngày càng căng thẳng hơn.

Một cuộc gặp gỡ với một nhóm CĐV cách đây vài tuần, tiền vệ Lorik Cana nói bóng gió rằng không khí trong đội bóng rất tồi tệ. Cái tôi giữa các cầu thủ bộc lộ quá mức, thêm vào đó là những cuộc cãi cọ…

Ngoài ra, niềm tin của CĐV Marseille dành cho đội bóng cũng suy giảm đáng kể. Bằng chứng là trong lúc đội bóng bước xuống xe ở phi trường Marseille trước khi bay đến Porto, tiền đạo Djibril Cisse bị một CĐV quá khích lăng mạ và 2 bên suýt choảng nhau nếu không nhờ sự can thiệp của lực lượng an ninh.

Dự đoán: Porto thắng 1-0

• Bảng B: Schalke - Chelsea (lượt đi 0-2)

Nửa của Mourinho, nửa của Grant

Chelsea đã có 7 trận thắng liên tiếp dưới sự dẫn dắt của HLV Avram Grant ở các giải đấu khác nhau. Con số 7 ấy mang lại một cái nhìn khác, thiện cảm hơn nhiều so với những ngày đầu Grant nhậm chức và nếu tiến lên con số 8 qua trận lượt về Champions League với Schalke 04 kỳ này, gần như chắc chắn Chelsea sẽ bỏ túi chiếc vé vào giai đoạn 2.

Với một thành phần như Chelsea, dù đặt bất kỳ ai vào chiếc ghế HLV trưởng thì các cầu thủ đẳng cấp cao của họ vẫn có thể tìm được kết quả tốt. Grant thì khác. Ông đạt được kết quả tốt nhờ một phong cách... tốt và phong cách tấn công ấy đã mang lại 12 bàn thắng chỉ trong 3 trận gần đây nhất: 6-0 trước Man.City ở Premier League, 4-3 trước Leicester ở Cúp Liên đoàn rồi lại 2-0 trên sân Wigan ở Premier League.

Những trận thắng 1-0 như thời Mourinho đã bắt đầu trôi vào dĩ vãng. Grant nói: "Chúng tôi đang cải thiện lối chơi của Chelsea. Điều đó không thể xảy ra chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, qua những trận đấu vừa rồi, chúng tôi đã thi đấu đúng như phong cách mong muốn. Chúng tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đang thể hiện và chúng tôi tìm cách chơi tốt hơn nữa. Người ta cứ hỏi tôi về Manchester United và Arsenal, nhưng Chelsea có phong cách riêng của Chelsea. Có thể không giống lối chơi của 2 đội ấy nhưng Chelsea vẫn trình diễn thứ bóng đá tấn công tích cực".

Hậu vệ Wayne Bridge thì nói: "Chúng tôi lại đá như Chelsea ngày nào". Thú vị thật! Đá như Chelsea ngày nào tức là an toàn hơn hiện nay, đối thủ có cố gắng qua được khu giữa sân do Essien hay Makelele quán xuyến thì cũng vấp phải hàng hậu vệ chắc chắn. Nhưng Chelsea hôm nay đang đánh đổi từng chút, từng chút một của sự chắc chắn ấy bằng một lối chơi thoáng hơn, các vị trí tự do hơn.

Hơn một tháng cầm quân của Grant cũng là thời kỳ ông chuyển dần Chelsea của Mourinho sang thành Chelsea... của ông, và chấp nhận những cái giá phải trả. Không đâu xa, ở trận lượt đi với Schalke trên sân Stamford Bridge cách đây 2 tuần, Malouda và Drogba ghi 2 bàn đồng thời nhiều cơ hội cũng đã được tạo ra. Vậy nhưng, Schalke cũng có ít nhất 3 tình huống ghi bàn rõ rệt nhưng bị từ chối bởi một cái phất cờ việt vị, một lần dội cột dọc và một cú túm áo của trung vệ Alex. Nên nhớ, trận ấy Schalke thiếu tới 7 vị trí trụ cột vì bị chấn thương.

Vậy Chelsea sẽ đá thế nào ở trận lượt về, nơi Schalke đang rất sốt ruột muốn vươn lên khỏi vị trí chót bảng B? Đá phóng khoáng như Grant? Đá an toàn như Mourinho? Hay sẽ có một giải pháp nào ở giữa? Một giải pháp ở giữa tức là hiệp một siết chặt hệ thống phòng thủ, hiệp hai thốc lên đánh sập đội hình Schalke khi đối phương đã mệt hơn, chậm đi sau khi mất nhiều sức vào sự nóng ruột. Để chống trả Schalke, lực lượng Chelsea còn đang thiếu trung vệ đội trưởng John Terry, hậu vệ phải Ferreira và hậu vệ trái Ashley Cole. Nhưng bù lại, cặp tiền đạo số một của Schalke gồm Asamoah và Kevin Kuranyi chỉ còn lại một do Kuranyi mới chấn thương cơ đùi ở trận thua Cottbus cuối tuần rồi.

Để thốc vào những khu vực hiểm yếu ở đội hình Schalke vốn gần đây chuyền bóng thường kém chính xác, Chelsea vẫn còn đó sự lắt léo của Joe Cole, tốc độ của Wright-Phillips, kinh nghiệm của Malouda và sự toàn năng của Drogba. Ba điểm trên sân Schalke là tuyệt vời, một điểm cũng rất tốt. Với bất cứ kết cục nào, ngôi đầu bảng của Chelsea vẫn không suy suyển và đó là một sự nhẹ nhõm đáng kể...

• Bảng C: OLYMPIAKOS - REAL MADRID (lượt đi 2-4)

HY LẠP: Miền đất dữ

Olympiakos luôn để lại nhiều ấn tượng đẹp cho Real Madrid. Cứ mỗi lần gặp họ ở vòng đấu bảng Champions League thì y như rằng, cuối mùa Real sẽ lên ngôi vô địch (mùa 1997-1998 và 1999-2000). Tuy nhiên, mỗi lần hành quân quân đến Hy Lạp, Real Madrid ở bất kỳ thời điểm nào, phong độ ra sao, quyết tâm thế nào cũng chưa một lần giành chiến thắng. Trong 6 lần gặp gỡ các đội bóng Hy Lạp, Real hòa 4 thua 2 (riêng với Olympiakos là hòa 2, thua 1). Bên cạnh đó, thành tích thi đấu sân khách của Real ở Champions League cũng không tốt, 13 trận sân khách gần nhất, Real chỉ thắng được 3. Trận đấu đêm nay sẽ lại là một thách thức không nhỏ cho thầy trò Bernd Schuster.

Trận thắng vất vả trước Olympiakos 2 tuần trước cũng như thất bại 0-2 trước Sevilla ở Liga mới đây cho thấy Real còn nhiều việc phải làm. HLV Bernd Schuster vẫn chưa tìm ra được đội hình thực sự ổn định cho Real, hàng hậu vệ chắc chắn đầu mùa bắt đầu bộc lộ sơ hở khi liên tục để thủng lưới thời gian qua. Trong khi ở tuyến trên, Sneijder đang chững lại, bộ đôi Gago-Diarra chỉ biết phòng thủ khiến trách nhiệm cung cấp bóng phụ thuộc quá nhiều vào Guti và Robinho. Khi cả 2 bị kèm chặt, Van Nistelrooy và Raul không có nhiều cơ hội.

Một vấn đề nữa trong thời gian bận rộn sắp tới là Real cần phải mau chóng khắc phục khâu thể lực. Những trận gần đây khi có quá nhiều cầu thủ chấn thương, Bernd Schuster đã không còn cơ hội để quay vòng cầu thủ, điều đó khiến một số cầu thủ xuống sức rõ rệt như: Guti, Raul. Trận gặp Sevilla, Real lép vế hoàn toàn trước những cầu thủ khỏe mạnh của đội chủ nhà dẫn đến hàng tiền vệ bị chia cắt, không thể áp đặt được thế trận. Đã đến lúc Schuster nên tin dùng những cầu thủ dự bị sung sức như: Baptista, Saviola hay cả Soldado để chia sẻ gánh nặng cho những đôi chân mỏi mệt.

Giải năm nay Olympiakos đã tiến bộ rất nhiều. Không ai nghĩ rằng Olympiakos đang chiếm lợi thế so với 2 tên tuổi được đánh giá cao hơn là Bremen và Lazio. Nói như thế không có nghĩa là họ có thể lấn lướt Real trận này. Sau khi thua Sevilla, Real sẽ vào trận này với sự thận trọng đáng kể. Với đẳng cấp của mình, cộng thêm việc chưa thật sự an toàn, Real sẽ quyết thắng để xóa đi cái dớp thi đấu không tốt trên đất Hy Lạp.

Olympiakos sẽ dựa nhiều vào sự thông hiểu Real của 3 cầu thủ từng đá tại Liga là Bravo, Galletti và Kovacevic cùng sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà. Một trận hòa sẽ làm họ hài lòng. Tiếng nói từ lịch sử: trong 11 lần tiếp các đội bóng TBN, họ chỉ thua đúng 1 trận trước Valencia năm ngoái. Nó có thể giúp Olympiakos tự tin hơn một chút khi vào cuộc.

Dự đoán: Hòa 2-2

LAZIO - WERDER BREMEN

Lazio đang ở hoàn cảnh rất khó khăn. Ở Serie A, họ lận đận ở nửa dưới bảng xếp hạng, ở Champions League cũng không khá hơn khi đang đứng chót bảng. Cơ hội đi tiếp không nhiều, với lực lượng khiêm tốn thì mục tiêu vừa sức của họ có lẽ là Cúp UEFA, trong khi đối thủ của họ là Bremen đang dần hồi phục phong độ. Họ đang hy vọng tái lập lại thành tích mùa 2005-2006, khi đó họ cũng thua 2 trận đầu tiên nhưng vẫn lọt vào được vòng 2. Tuy nhiên, dù thường thi đấu xuất sắc trên sân nhà trước các đội bóng Italia, nhưng khi đến sân đối phương, Bremen có kết quả không mấy khả quan (thắng 2, hòa 2, thua 5). Khả năng 2 đội chia điểm là rất cao.

Dự đoán: Hòa 1-1

• Bảng D: Shakhtar Donetsk - AC Milan (lượt đi 1-4)

KHI MILAN NỔI GIẬN

AC Milan lên tinh thần với sự hiện diện của "Người ngoài hành tinh" trong đội hình bay sang Donetsk đêm qua. Một chiến thắng trước Shakhtar sẽ mở rộng cánh cửa vào vòng knock-out cho Milan, nhưng họ cần nhiều động lực để thoát khỏi phong độ kém cỏi gần đây.

AC Milan mùa này thi đấu với phong độ mà ngay đến những người trong cuộc cũng không thể hiểu nổi. Ở Serie A, họ có thể ghi những chiến thắng vang dội trên sân khách nhưng chưa thắng lần nào trong 6 trận sân nhà. Thậm chí, việc chỉ ghi đúng 3 bàn (với 2 bàn từ chấm 11m) ở San Siro trong 6 trận đó khiến HLV Ancelotti nản lòng và dự tính sẽ chuyển từ đội hình cây thông 4-3-2-1 sang 4-4-2. Cuối tuần qua, ông nói: "Khi Ronaldo trở lại, chúng tôi sẽ cố thử đấu pháp mới…".

Nay Ronaldo đã trở lại, cho dù có thể chỉ vào sân từ băng dự bị và người ta hy vọng anh sẽ làm thay đổi diện mạo của Milan từ đây. Trước mắt, Ancelotti sẽ tiếp tục sử dụng đội hình cây thông với Kaka và Seedorf chơi sau tiền đạo cắm, tuyến tiền vệ vẫn không thay đổi trong lúc thủ thành Dida đã trở lại khung thành sau án treo giò 1 trận. Vấn đề làm Ancelotti đau đầu là chọn Inzaghi hay Gilardino đá vai mũi nhọn.

Gilardino có ưu thế hơn chút ít bởi anh đã ghi 2 bàn vào lưới Shakhtar lượt trước, nhưng trận cuối tuần qua, Gilardino đã bỏ lỡ quá nhiều pha bóng ăn chắc. Dù sao, Gilardino vẫn hy vọng Ancelotti sẽ cho anh thêm cơ hội: "Tôi cảm thấy sung sức và khát khao được thi đấu. Tôi rất muốn ra sân từ phút đầu chống lại Shakhtar bởi vì tôi muốn sắm vai chính trong trận đấu này".

Shakhtar là một đội bóng rất khó chịu trên sân nhà khi đã thắng cả Celtic lẫn Benfica. Họ đang có phong độ tốt khi thắng giòn giã trong giải vô địch Ucraina. Trận lượt đi, họ đã phạm sai lầm khi kéo lùi đội hình quá thấp trong lối chơi phòng thủ mà không bám chặt các mũi nhọn của Milan. Rút tỉa kinh nghiệm đau thương đó, HLV Lupescu quả quyết sẽ mang đến cho Milan những bất ngờ bằng lối chơi tấn công quyết liệt khi tận dụng năng lực của Cristiano Lucarelli, tiền đạo vốn rất có duyên ghi bàn vào lưới Milan ngay từ thời anh còn chơi ở Livorno.

Milan đang chia sẻ ngôi đầu bảng với Shakhtar (cùng 6 điểm), nếu thắng, họ xem như đặt 1 chân vào vòng sau, nhưng Ancelotti sẽ hài lòng với một kết quả hòa trước khi giành 3 điểm quyết định trước Celtic ở lượt cuối trên sân nhà. Milan đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược ở 2 mặt trận: Nếu ở Serie A, họ nhạt nhòa tại San Siro và chói sáng trên sân khách thì ở Champions League, họ tận dụng tối đa ưu thế ở San Siro mà lại chơi kém trên sân khách.

Có lẽ đó cũng là lý do nhiều người lo lắng cho chuyến đi Donetsk kỳ này, nhưng tiền vệ Cristian Brocchi khẳng định chính trận hòa 0-0 với Torino sẽ giúp đội thể hiện được tính cách của mình: "Chúng tôi là đội bóng quen phản ứng lại trước hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần chúng tôi vào sân với lòng phẫn nộ, chúng tôi luôn luôn chơi tốt".

Hãy chờ xem Milan thể hiện cơn phẫn nộ của mình như thế nào!

Dự đoán: Hòa 1-1

• Celtic - Benfica (lượt đi 0-1)

CHỈ CÓ MỘT CON ĐƯỜNG

Một kết quả hòa có thể làm giảm thiểu hy vọng đi tiếp của cả hai đội, nhưng nếu thua trận này thì cơ hội "chia tay" với Champions League sẽ rất rõ ràng. Đó là lý do giới chuyên môn tin là cả hai đội sẽ chơi quyết tử với hy vọng được ăn cả ngã về không. Celtic đã phải cho tiền vệ dẫn dắt Nakamura nghỉ ngơi trận tứ kết Cúp Liên đoàn Scotland với Heart hôm cuối tuần để dưỡng thương và chuẩn bị cho trận này. Trận lượt đi, Benfica đã chơi rất hay nhưng họ khó lòng lặp lại thế trận đó khi Celtic luôn biết cách tận dụng ưu thế sân nhà, nơi họ thắng 10 trong 14 trận Champions League và thắng cả 3 trận vòng bảng mùa trước.

Dự đoán: Celtic thắng 1-0