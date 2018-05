Barcelona diễu hành hoành tráng mừng ‘cú đúp’ vô địch

Cuối tuần qua, dù chỉ cần 1 trận hòa là đủ để đăng quang sớm, nhưng Barcelona đã giành chiến thắng 4-2 trên sân của Deportivo La Coruna ở vòng 35 La Liga để lên ngôi vô địch theo cách hoành tráng hơn. Trước đó, Barcelona cũng thắng Sevilla 5-0 trong trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha.



Như vậy, đội chủ sân Nou Camp đã hoàn thành cú đúp giải quốc nội ở mùa bóng này ngay trong năm đầu tiên HLV Ernesto Valverde dẫn dắt Barcelona.

Hàng ngàn CĐV Barcelona vẫy cờ hai bên đường.



Vết đen duy nhất của Barcelona là họ bị AS Roma loại khỏi tứ kết Champions League theo cách đầy cay đắng. Barcelona thắng lượt đi 4-1 trên sân nhà nhưng lại bất ngờ thua 0-3 trên sân khách lượt về. Dù hòa 4-4 sau hai lượt trận, Barca vẫn phải chia tay Champions League theo luật bàn thắng sân khách.

Ở trận làm khách trước Derpotivo, Messi đã lập hat-trick góp phần vào chiến thắng hoành tráng của Barca. Hiện Barcelona hơn đội xếp thứ hai là Atletico 11 điểm trong khi đội bóng thành Madrid chỉ còn đá ba trận nữa.

Đáng nói hơn, Barcelona đã trải qua 34 trận bất bại ở La Liga mùa giải này. Chỉ cần không thua 4 trận còn lại, Barcelona sẽ lập kỷ lục bất bại trong 1 một giải. Nếu làm được điều đó, Barcelona sẽ trở thành đội bóng thứ 8 ở châu Âu và là CLB đầu tiên của Tây Ban Nha kể từ năm 1932 chạm tới kỷ lục bất bại trong cả mùa giải.

Trong 4 trận còn lại, Barcelona sẽ gặp Real Madrid trong trận El Clasico ở Nou Cam vào Chủ nhật tuần này. 3 trận còn lại là màn đụng độ lần lượt với Villarreal, Levante và Real Sociedad.

Trong buổi diễu hành, gần như tất cả thành viên Barcelona có mặt trên xe buýt đều mặc chiếc áo có in dòng chữ “Champions of La Liga 2017-18” phía trước, mặt sau áo thì in tên tất cả các cầu thủ Barca có mặt trong đội hình vô địch mùa giải này.

Đây cũng là mùa giải cuối cùng “huyền thoại sống” Andres Iniesta thi đấu cho Barcelona.

Dưới đây là chùm ảnh các cầu thủ Barcelona diễu hành mừng chức vô địch La Liga:

Các cầu thủ Barcelona trên chiếc xe buýt diễu hành trong sự chào đón của hàng ngàn fan hâm mộ hai bên đường.



Phía hông xe buýt là poster mừng chức vô địch La Liga và cúp quốc gia Tây Ban Nha.



Hậu vệ Gerard Pique vẫy tay chào những người ủng hộ xếp hàng dài hai bên đường vào chiều tối thứ Hai (30-4).



Các cầu thủ Barcelona vô địch La Liga sớm 3 vòng sau khi giành chiến thắng 4-2 trước Derpotivo La Coruna.



Lionel Messi trò chuyện với các đồng đội trong cuộc diễu hành mừng chiến thắng diễn ra tại TP Barcelona.



Sergio Busquets mặc áo thun in dòng chữ “Champions of La Liga” ăn mừng với các đồng đội trên xe buýt.



Barcelona giành chức vô địch trong một mùa giải bất bại đến thời điểm này của họ. Barcelona còn đá 4 trận nữa.



HLV Ernesto Valverde (giữa) chụp ảnh các cổ động viên



Luis Suarez vẫy cờ Barcelona, tiền đạo người Uruguay đã có danh hiệu La Liga thứ ba sau khi chuyển đến Barca từ Liverpool.



Samuel Umtiti mừng “cú đúp” danh hiệu bằng cách chụp ảnh tự sướng trên xe buýt với “background” là người hâm mộ phía dưới.



Hàng ngàn người hâm mộ đứng trên đường phố vẫy cờ Barcelona.



Jordi Alba trong khoảnh khắc thảnh thơi ngắm nhìn người hâm mộ phía dưới.