HLV Hữu Thắng đau đầu với Xuân Trường

Tiền vệ của Gangwon chịu án treo giò vì nhận thẻ đỏ trận gặp U-23 UAE hồi ở vòng chung kết châu Á năm ngoái buộc phải làm khán giả trong trận chào sân của U-23 Việt Nam. Phải nói ngay rằng Xuân Trường là một con át chủ bài của HLV Hữu Thắng trên cả đội tuyển quốc gia cho đến các lứa U ở mặt trận quốc tế. Một ưu điểm khác của cầu thủ gốc Tuyên Quang là chơi ăn ý đặc biệt với Tuấn Anh sau 10 năm ăn ngủ bóng đá với nhau trong “lò” HA Gia Lai.

Xuân Trường không thể ra sân ở trận đầu, HLV Hữu Thắng đã chọn cách chơi có hai tiền vệ trung tâm gồm Duy Mạnh và Tuấn Anh. Hơn nữa, với đối thủ yếu hơn U-23 Đông Timor, chủ sân Thống Nhất dễ dàng áp đặt thế trận với Công Phượng đá tiền đạo ảo ngay phía sau Hà Đức Chinh. Lối sắp xếp nhân sự này tạo ra một hiệu ứng lợi hại khác với khi có mặt Xuân Trường và hiệu quả đến bằng một trận thắng đậm.



Công Phượng, Tuấn Anh sẽ được tái hợp với Xuân Trường sau lượt đầu ra quân. Ảnh: HUY PHẠM

Tuy nhiên, khi tiền vệ Xuân Trường trở lại, ban huấn luyện U-23 Việt Nam buộc phải có toan tính phù hợp hơn, vì rất cần đến sự nhuần nhuyễn của hàng tấn công sẽ áp dụng chủ yếu cho SEA Games 29.

Tuấn Anh và Xuân Trường đá cặp thì khỏi chê, với điều kiện có một “máy quét” phía sau như kiểu của Huy Hùng ở đội tuyển quốc gia. Hiện tại Duy Mạnh đáp ứng đầy đủ yêu cầu của HLV Hữu Thắng với suất tiền vệ phòng ngự nhưng nghiệt nỗi ông phải “cất” một tiền đạo, hoặc Công Phượng, hoặc Hà Đức Chinh.

Dễ thấy Công Phượng ở trận ra quân chơi thanh thoát hơn so với chính mình, không chỉ do HLV Hữu Thắng gia giảm áp lực cho chân sút này khi không trao băng đội trưởng mà còn vị trí hộ công có vẻ hợp lý hơn. Cách chơi tự do với biên độ di chuyển thoáng đãng phía sau trung phong đã giúp Công Phượng bùng nổ với hai bàn thắng. Riêng Hà Đức Chinh lần đầu góp mặt với các đàn anh U-23 cho thấy một bản lĩnh vững vàng và chia lửa rất tốt với Công Phượng.

Chính vì thế HLV Hữu Thắng sẽ rất khó xử khi Xuân Trường trở lại và chắc chắn ông phải tính đến giải pháp khác với một đội hình tấn công vẫn giữ được sự mạnh mẽ trong trận tiếp U-23 Macau.

Nhiều khả năng tiền vệ Duy Mạnh sẽ thế chỗ trung vệ Văn Khánh trận đầu đá chưa như ý muốn ban huấn luyện khi chơi cặp với đội trưởng Tiến Dũng. Hai tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh - Xuân Trường có nhiệm vụ tổ chức tấn công và kiến tạo cơ hội cho Công Phượng và Hà Đức Chinh. Như vậy, HLV Hữu Thắng có thêm một chọn lựa tốt cho U-23 Việt Nam khi gặp đối thủ yếu, trước lúc trở lại với sơ đồ ba tiền vệ trung tâm và một tiền đạo ở trận cuối đá với đội mạnh Hàn Quốc.