Lý Hoàng Nam lần đầu vào chung kết đôi nam

Sau nhiều lần lỗi hẹn, tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam đã giành quyền vào trận chung kết đôi. ẢNH: MFs

Đây cũng là lần đầu tiên, Hoàng Nam lọt vào chung kết đôi tại giải đấu trên sân nhà sau nhiều lần anh dừng bước đáng tiếc ở bán kết.

Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 13 giờ trên sân trung tâm, nhưng do thời tiết mưa, cuộc so tài liên tục bị trì hoãn và đôi bên đã quyết định di chuyển vào thi đấu trong sân có mái che. Được xếp vị trí hạt giống số 3, nên cặp Hoàng Nam – Ouyang được đánh giá ngang tài cân sức so với đôi Imai Shintaro – Ito Yuichi.

Nếu như set đầu là cuộc so kè quyết liệt và kết cục buộc phải định đoạt bằng loạt tiebreak cân não (Nam – Ouyang thắng 7/6), thì ở set hai, chiến thắng nhẹ nhàng 6/3 giúp cặp liên quân Việt Nam – Trung Quốc thắng chung cuộc 2-0 giành quyền đi tiếp.



Hoàng Nam và người đánh cặp Uoyang Bowen

Trong cuộc đối đầu này, Ito Yuichi không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất bởi trước đó, tay vợt từng đứng hạng 325 ATP vừa trải qua trận đấu 3 set đánh bại người đồng hương Okamura ở trận bán kết đơn. Suốt trận đấu đôi kéo dài 1 giờ 14 phút, Ito Yuichi và Imai Shintaro chỉ đạt được 55 cú đánh ghi điểm trong khi con số này của Hoàng Nam – Ouyang đạt vượt trội là 75.

Với trận thắng chung cuộc 7/6; 6/3, đôi Lý Hoàng Nam – Ouyang Bowen sẽ đối đầu cặp liên quân Abdul Razak (Malaysia) – Yu Shiang Chiu (Đài Loan) ở trận tranh ngôi vô địch, dự kiến diễn ra lúc 12 giờ trưa 17-9.