Lý Hoàng Nam tranh chức vô địch đôi Wimbledon trẻ.

Được xếp đôi hạt giống số 8, cặp Hoàng Nam – Sumit Nagal thực sự đối diện với thử thách khó nhằn khi gặp đôi liên quân Kecmanovic (Serbia) – Casper Rudd (Na Uy), đồng thời là hạt giống số 3 nội dung đôi nam. Trận bán kết được xem như cuộc đối đầu giữa hai tay vợt châu Á đấu với bộ đôi “đồ sộ” đến từ châu Âu.



Với lợi thế về chiều cao, đôi Kecmanovic – Rudd có ưu thế vượt trội trong những pha giao bóng mạnh 'sấm sét' tạo uy thế. Ở thế đối trọng, Nam – Nagal cũng tỏ ra không kém cạnh khi buộc đối thủ phải giải quyết thắng thua bằng loạt tiebreak sau kết quả hòa nhau 6/6. Điềm tĩnh hơn trong các pha đấu đôi công, đôi liên quân Việt - Ấn kết thúc set đầu với phần thắng 7-5 vượt lên dẫn trước 1-0 (7/6).

Có lợi thế dẫn trước nhưng đôi Hoàng Nam – Nagal chơi không chắc tay ở set đấu thứ hai. Khi tỉ số đang hòa 3-3, Hoàng Nam cầm giao bóng kém để mất break và tình trạng tương tự cũng được Nagal lập lại ở ván thứ 8, tạo cơ hội cho đôi Kecmanovic – Rudd thắng 6/3 san hòa tỉ số trận đấu 1-1.

Thế cân bằng tiếp tục được đôi bên duy trì tại set đấu thứ ba quyết định chiếc vé vào chung kết. Cầm giao bóng sau, đôi liên quân Việt - Ấn rơi vào tình thế phải rượt đuổi. Lý Hoàng Nam với những cú đánh trái tay chuẩn xác liên tục ghi điểm. Nhiều lần vượt lên dẫn Kecmanovic – Rudd 30-0 nhưng sự thiếu ăn ý trong phối hợp không thể giúp cặp Việt - Ấn bẻ break đối thủ thành công. Do buộc phải thắng cách biệt hai game tại set đấu quyết định, tỉ số giằng co liên tục rơi vào thế giằng co do cả đôi bên đều chắc tay trong các pha cầm giao bóng và hòa nhau 10/10.

Tại game đấu thứ 21, đôi liên quân Việt - Ấn thi đấu xuất thần bẻ break cặp đối thủ sau đó Nagal cầm giao kết thúc set đấu với chiến thắng 12/10 qua đó thắng chung cuộc 2-1 giành quyền vào chung kết.

Ở trận tranh chức vô địch, đôi Hoàng Nam – Sumit Nagal đối đầu cặp liên quân hạt giống số 4 Opelka (Mỹ) – Santillan (Nhật). Hai tay vợt vừa có trận thắng đôi hạt giống số 1 người M4y tại bán kết.