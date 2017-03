Nữ hoàng đi bộ và niềm vui đến muộn sau hai năm

Vì sao có sự muộn màng như vậy? Chuyện trong thể thao những tấm huy chương được nhận muộn màn là chuyện bình thường bởi sau khi đoạt thành tích nhiều VĐV dính doping, vi phạm luật thì huy chương cùng thành tích bị tước.

Bộ trưởng Văn hóa- Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trao HCV SEA Games 27 cho Phúc chiều 5-6 tại Singapore.

Trường hợp của Thanh Phúc là do đối thủ của cô là VĐV chủ nhà SEA Games 28 Saw Mar Lar New phát hiện sử dụng doping nên bị tước HCV… Và người về nhì được đôn lên chính là nữ hoàng đi bộ Thanh Phúc…

Lần SEA Games 27, ở nội dung đi bộ nữ, về gần đích chỉ còn mỗi Phúc và Lar Nwe. Tuy nhiên các trọng tài làm nhiệm vụ đã không rút thẻ phạt VĐV chủ nhà vì đi bộ nhưng như…chạy về đích, phạm quy rất nhiều lần nhưng không bị phạt. Cuối cùng Phúc về sau VĐV này. Đến đích, Phúc gục khóc vì các trọng tài ép Phúc trắng trợn, bênh vực cho chủ nhà.





Nữ hoàng và niềm vui muộn màng.

Điều đáng nói là trong suốt quãng đường đi bộ, Lar Nwe nhiều lần phạm qui mà phóng viên ảnh lẫn truyền hình quay được cảnh Nwe nhiều lần “nhấc” cả hai chân lên không trung (phạm quy của nội dung này) Phúc cũng nhìn thấy nhưng chẳng bị trọng tài bắt lỗi. Còn Phúc ít phạm quy hơn nhưng bị chiếu liên tục. Đáng nói là trước đó Phúc giành á quân giải châu Á tại Nhật. Thua trong ấm ức, nhưng “thiên cũng bất dung gian”. Sau đó các mẫu nước tiểu của những VĐV nhóm huy chương đều bị kiểm tra doping.

Và sang năm 2014, thì chính thức đối thủ ăn gian của Thanh Phúc dính doping và bị tước HCV. Phúc chính thức đón nhận tin vui từ năm ngoái. Tuy nhiên mãi đến SEA Games 28 này, cơ hội cho mọi người biết và tấm HCV đi bộ SEA Games 27 mới chính thức thuộc về nữ hoàng đi bộ của điền kinh Việt Nam. Tại SEA Games này Thanh Phúc cũng lãnh án tiên phong HCV.