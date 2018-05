Bóng đá Nam Định vùng vẫy để thoát về mái nhà xưa

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Dàn ngoại binh của Nam Định quá kém là nguyên nhân khiến đội thi đấu khó khăn và chật vật”. Điều đó quả là không sai, ngoại binh lâu nay được ví như đầu tàu xốc toàn bộ “con tàu” đi lên nhưng ngoại binh của Nam Định thì còn thua xa tiền đạo nội của nhiều đội khác.



Những mùa gần đây, chất lượng ngoại binh của nhiều đội V-League rất kém, cùng với đó là những đội có xu hướng thay đổi… dùng cầu thủ nội đá tiền đạo vì các đội này có lực lượng kế thừa hay đang có tiền đạo nội chất lượng. Thế nhưng Nam Định thì không có được điều đó trong khi dựa hơi tiền đạo ngoại thì lại kém chất. Vốn là một “trung tâm bóng đá” nhưng bảy mùa đá ở hạng nhì và hạng nhất khiến Nam Định hụt hơi trước làn sóng “chuộng nội” của nhiều đội. Đó có thể là nguyên nhân giải thích vì sao Nam Định tỏ ra hụt hơi ở sân chơi V-League này.



Bóng đá Nam Định phải thay máu giai đoạn 2 mới mong thoát trở về mái nhà hạng nhất. Ảnh: HUY PHẠM

Còn bốn lượt trận nữa mới hết giai đoạn 1, đấy có thể là khoảng thời gian dài… như cả đời người với HLV Nguyễn Văn Sỹ. Giai đoạn 2 mà Nam Định không kịp bổ sung lực lượng, nhất là tiền đạo thì “con đường trở về mái nhà xưa” hiện rõ với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ rồi.

Sau chín vòng đấu, Nam Định đang đứng chót bảng với 4 điểm có được, đội xếp ngay phía trên, tức vị trí thứ 13 là SL Nghệ An (7 điểm). SL Nghệ An khó khăn hiện nay là ở cách chơi chứ không phải là con người. Với chất lượng lực lượng mà SL Nghệ An đang có thì họ chỉ cần thay đổi thái độ thi đấu là thứ hạng sẽ cải thiện ngay.

Những trận Nam Định đối mặt với các đội mạnh như B. Bình Dương, Hải Phòng, Than Quảng Ninh… có cảm giác như họ chơi cũng khá tốt, thường thua một bàn cách biệt trong thế trận coi được. Điều đó như một sự lạc quan khi giải càng đi xa thì Nam Định sẽ chững chạc ra. Nhưng dường như không phải, cái chính là cầu thủ nội của Nam Định thiếu chiều sâu, thiếu sức rướn trong những thời điểm cần thiết thì ngoại binh quá kém là nguyên nhân hàng đầu nhấn chìm Nam Định.

HLV Nguyễn Văn Sỹ đang đối mặt nhiều khó khăn. Có vẻ như Nam Định đang là “bản sao Long An” mùa năm ngoái. Họ đá được, thể hiện tốt nhưng vẫn cứ thua và thua, như cái “dớp đen” theo đội suốt mùa giải vậy.

Ít nhất là từ giai đoạn 2, Nam Định phải “lột xác” trong cách chơi của mình, cầu thủ nội phải nâng tầm. Còn cầu thủ ngoại thì phải thay máu mà thôi.