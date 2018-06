HA Gia Lai chia tay sau vòng bảng

Chiều 28-6 tại Trung tâm bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), VCK U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2018 đã diễn ra lượt trận thứ hai của bảng B. Cục diện của bảng này đã ngã ngũ khi SLNA và Viettel đã sớm giành 2 vé vào bán kết. Trận đấu giữa bộ đôi này ở lượt cuối chỉ mang ý nghĩa xác định ngôi đầu, chọn đối thủ ở vòng knock out.



SL Nghệ An giành quyền đi tiếp

SLNA – An Giang: 2-1



Chiến thắng trong ngày đầu ra quân giúp cho SLNA tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Nếu tiếp tục đánh bại An Giang, đội bóng xứ Nghệ sẽ tiến một bước dài trên đường vào vòng knock out. Được đánh giá cao hơn nên SLNA nhập cuộc chủ động hơn. Tuy không kiểm soát bóng nhiều như đối thủ nhưng số cơ hội mà An Giang tạo ra trong các pha hãm thành SLNA cũng không hề kém cạnh.



An Giang (đỏ) cũng nói lời chia tay với thứ hạng 3

Nhưng đội bóng xứ Nghệ lại tận dụng được cơ hội trước để phá vỡ thế quân bình trên sân. Từ một pha mất bóng giữa sân của An Giang ở phút thứ 9, SLNA tổ chức đợt tấn công nhanh và khi có bóng trước khu vực 16m50, Quốc Thành bất ngờ tung cú sút ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào góc cao khung thành của đội bóng miền Tây. Nhưng trong một pha đột nhập vòng cấm ở phút 31, Anh Duy đã bị cầu thủ của SLNA phạm lỗi dẫn đến quả 11m. Và chính cầu thủ này đã ghi bàn từ chấm phạt đền để san bằng tỷ số 1-1.



Trận đấu đưa trở về vạch cân bằng nhưng ngay đầu hiệp 2, SLNA lại thêm một lần nữa gác điểm. Bằng một pha phối hợp tam giác bên cánh trái, Mạnh Quỳnh khống chế rồi tung cú dứt điểm trực diện, hạ gục thủ môn Hoàng Đang ở phút 47. Bàn thắng từ rất sớm đã giúp cho đoàn quân của ông Nguyễn Văn Tiến chủ động trong cách điều tiết cũng như triển khai lối chơi của mình. Cầm bóng chắc, tổ chức lên bóng đơn giản nhưng chặt chẽ đã giúp cho SLNA thiết lập được thế trận khá an toàn trước một An Giang nôn nóng gỡ hòa. Đó là lý do khiến cho các học trò của ông Nguyễn Hồ Nhật Tiến không thể kiểm soát bóng như mong muốn nên ít tạo được cơ hội ăn bàn. Thắng lợi với tỷ số 2-1, SLNA đã bỏ túi trọn 6 điểm sau 2 trận ra quân, trong khi đây là thất bại thứ hai của An Giang.

Viettel – HAGL: 4-2

Được kỳ vọng rất lớn nhưng HAGL đã phải trắng tay trong trận ra quân. Vì thế, đội bóng trẻ phố núi buộc phải hướng đến chiến thắng trước Viettel. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Nguyễn Minh Tiến đã cho thấy họ không phải là đối thủ để cho HAGL dễ dàng có điểm. Suốt hiệp 1, Viettel tỏ ra chủ động trong các pha hãm thành và ngay phút thứ năm, Tiến Sinh đã tung cú đệm bóng ở cự ly gần ghi bàn khai thông thế bế tắc sau đường chuyền sệt của Ngọc Tú.

Đến phút 27, Viettel tiếp tục nhân đôi lợi thế sau khi tận dụng quả chuyền hỏng của cầu thủ HAGL và Ngọc Đức thoát xuống trống trải để dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Chơi không thực sự hay nhưng đội bóng trẻ phố núi cũng có bàn rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ của hiệp 1. Tuy vậy, pha lập công của HAGL được thực hiện bởi cầu thủ Viettel khi Hoàng Phi đánh đầu phản lưới nhà sau cú đá phạt của Tuấn Em.



HA Gia Lai (xanh) chia tay giải khi thua Viettel 2-4

Tuy nhiên, hàng thủ của HAGL mắc sai lầm chết người ở ngay đầu hiệp 2 để Ngọc Đức tận dụng tốt, qua đó, tiếp tục đưa Viettel dẫn cách biệt 2 bàn ở phút 48. Ở thế dồn vào chân tường, HAGL buộc phải đẩy mạnh tấn công và đến phút 58, Nhĩ Khang tung cú sút sệt đủ khó để hạ thủ môn Văn Chức, nhen nhóm hy vọng lật ngược thế cờ cho đội nhà.

Chỉ còn bị dẫn 1 bàn nên HAGL càng tăng tốc ngay sau đó. Nhưng khi các học trò ông Huỳnh Văn Ảnh chưa tìm được bàn gỡ thì đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ tư sau cú cứa lòng rất đẹp mắt của Ngọc Đức ở phút 74. Giành chiến thắng với tỷ số 4-2, Viettel đã cùng SLNA giành 2 vé của bảng B vào bán kết.



KẾT QUẢ

An Giang – SLNA:1-2

Viettel – HAGL: 4-2

LTĐ BẢNG A NGÀY 29/6

16h00: B.BD – SHB.ĐN

18h30: Công an Nhân Dân – PVF