'VTV sẽ không bằng mọi giá phải mua bản quyền World Cup'

Theo đó, về chi tiết đàm phán, ông Nam chưa biết không được phép tiết lộ. Nhưng về cơ bản, từ tháng 10-2016, công ty Infront Sports & Media (ISM) có trụ sở tại Singapore đã được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 tại khu vực châu Á đã liên hệ với VTV và các đối tác khác tại Việt Nam để giới thiệu bán bản quyền World Cup 2018.



“Cho tới thời điểm hiện tại, như tôi được biết, cũng đã có đơn vị tại Việt Nam gửi hồ sơ thầu tới đối tác cung cấp bản quyền, tuy nhiên, chỉ ở trên nền tảng OTT. Còn trên truyền hình quảng bá, theo như tôi được biết, không có đơn vị nào khác ngoài VTV đang đàm phán mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 vì mức giá quá cao”, ông Nam nói.

Trong vấn đề đàm phán, vướng mắc lớn nhất chính là giá cả. Giá cả từ phía ISM đưa ra là quá cao so với khả năng tài chính của VTV. Quan điểm của VTV là nỗ lực mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 để phục vụ người dân cả nước, tuy nhiên, SẼ KHÔNG BẰNG MỌI GIÁ PHẢI MUA BẢN QUYỀN – mà chỉ mua với mức giá phù hợp với khả năng tài chính.

Cho tới thời điểm hiện tại, sự khác biệt về con số giữa VTV và đối tác cung cấp bản quyền vẫn còn khá lớn. Ngày 29- 5, VTV đã đưa ra mức giá chốt cho bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam song theo ông Nam VTV vẫn chưa nhận được phản hồi nào do phía đối tác vẫn giữ nguyên quan điểm về mức giá. Hiện tại, ISM đang yêu cầu số tiền gần gấp đôi so với giá bản quyền mà VTV mua tại World Cup 2014, do đó, quá trình đàm phán bản quyền vẫn chưa thể ngã ngũ.



Ông Nguyễn Hà Nam.

Tóm lại, VTV hiện chưa thể khẳng định việc có hay không có bản quyền phát sóng World Cup 2018.



Cho tới lúc này tại Việt Nam, đối với bản quyền phát sóng World Cup 2018 trên truyền hình không có bất cứ đơn vị nào khác ngoài VTV đàm phán hợp đồng với phía đối tác. Nếu một đơn vị nào đó tại Việt Nam có bản quyền, Đài THVN sẵn sàng TIẾP SÓNG NGUYÊN VẸN theo điều kiện về vấn đề bản quyền.

Trước thông tin cho rằng VTV không quan tâm, không nhiệt tình, ông Nam cho biết đây là thông tin không đúng. “Thực tế, Đài THVN luôn rất quan tâm tới vấn đề bản quyền phát sóng World Cup 2018 và thể hiện mọi nỗ lực đàm phán với phía đối tác. VTV đã đeo đuổi việc đàm phán bản quyền World Cup 2018 từ năm 2016 và trong 8 tháng trở lại đây, việc đàm phán đã diễn ra hết sức căng thẳng”- ông Nam nói.

Cũng theo ông Nam, VTV không bình luận về con số các nước đã có bản quyền World Cup 2018 nhưng cho tới thời điểm này, Việt Nam đúng là chưa có bản quyền phát sóng của giải đấu.

“Nhưng tôi xin nhắc lại một lần nữa, Đài THVN luôn hết sức nỗ lực, hết sức thiện chí đàm phán với đối tác nhưng sẽ không bằng mọi giá mua bản quyền World Cup 2018, vượt khỏi khả năng tài chính của mình”, người phát ngôn của VTV khẳng định.