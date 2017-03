Từ vụ trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung: Lửa và khói

Những vụ nổi cộm của các CĐV Hải Phòng - Năm 2008, CĐV Hải Phòng va chạm với các CĐV SL Nghệ An ở sân Vinh, sau đó một chiếc xe chở CĐV Hải Phòng trên đường tháo chạy đã cán chết một CĐV đội chủ nhà. - Mùa 2009, các CĐV Hải Phòng đến sân Vinh mang theo mã tấu, dao, kiếm, pháo sáng và ẩu đả với lực lượng bảo vệ ngay tại trạm thu phí ở Nghệ An. - Cũng năm 2009, CĐV Hải Phòng xô xát với lực lượng an ninh sau trận đấu với Thể Công ở cúp Quốc gia. - Năm 2010, các CĐV Hải Phòng đánh nhau ở sân Hàng Đẫy sau màn phun pháo sáng mịt mù. - Mùa 2012 là màn khủng bố trong và ngoài sân Thanh Hóa ở vòng 9 và giọt nước cuối cùng làm tràn ly chịu đựng của các CĐV chân chính là tấn công trọng tài Trí ngay trong đêm 13-5. Tổng cục TDTT chỉ đạo LĐBĐ VN xử lý gấp vụ trọng tài Trí bị hành hung Ngay sau khi BTC giải gửi báo cáo lên Tổng cục TDTT về vụ trọng tài Võ Minh Trí bị tấn công, Tổng cục TDTT đã có công văn chỉ đạo ngay. Theo đó Tổng cục yêu cầu LĐBĐ VN cần nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng, các bộ phận chuyên môn khác nhằm xử lý dứt điểm vụ việc, tìm ra những kẻ đã hành hung trọng tài Trí. Công văn nêu rõ: “…Đây là một sự cố nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động thi đấu bóng đá, cũng như môi trường văn hóa cổ vũ bóng đá và các môn thể thao nói chung…”. Tổng cục yêu cầu LĐBĐ VN ngoài việc khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng, Bộ Công an truy tìm và xử lý pháp luật những đối tượng tham gia hành hung trọng tài Trí, còn phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng trọng tài, giám sát tham gia điều hành giải. DA Giảng viên Phan Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Luật hình sự - ĐH Luật TP.HCM: Phải chờ kết quả giám định… Tại Điều 104 của Bộ luật Hình sự quy định: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỉ lệ thương tật từ 11% trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng tại Điều 104 từ điểm a đến điểm k khoản 1, nêu người nào cố ý gây thương tích cho người khác với tỉ lệ thương tật dưới 11% vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp: Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho người khác, gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; phạm tội nhiều lần đối với cùng một người, hoặc đối với nhiều người. Trường hợp này phải chờ kết quả giám định thương tật của trọng tài Trí… T.PHƯỚC ghi Luật sư Trần Văn Toản, Đoàn Luật sư TP.HCM: Đã đủ yếu tố khởi tố vụ án cố ý gây thương tích Trọng tài là những người đang thực hiện nhiệm vụ do tổ chức giao. Họ phải được pháp luật bảo vệ để những người khác còn có thể yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Vì vậy, pháp luật cần phải xử lý nghiêm những đối tượng tham gia hành hung trọng tài. Trước mắt, cơ quan chức năng cần trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật của người bị hại. Nếu tỉ lệ dưới 11% thì vẫn có thể khởi tố vì đây là trường hợp nhiều người hành hung một người. Mặc dù đã được người khác can ngăn nhưng sau đó vẫn tiếp tục hành hung thì rõ ràng đây là hành vi có tính chất côn đồ. Theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự thì những đối tượng này có thể chịu hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù. TIẾN HIỂU ghi