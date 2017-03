Vận hành sau hai cuộc thay tướng

Về lực thì chủ nhà không khó giành 3 điểm. Hơn nữa đây là trận đấu mà các cầu thủ Bình Định muốn khẳng định việc “nhổ” HLV Hoàng Gia là đúng dù nhiều phân tích cho rằng chính cầu thủ để đội “tuột xích” nhằm chống HLV đến từ Hà Nội đưa HLV địa phương lên.

TDC Bình Dương cũng vừa thay tướng khi HLV Võ Hồng Phúc lên thay và phải làm khách trên sân XSKT Cần Thơ. Một trận đấu khó và chỉ 1 điểm với đội khách là đã thành công lớn.

Dẫn đầu hiện nay là Hà Nội vòng 7 gặp đối thủ “xương” là Than Quảng Ninh đá rất chắc và rất rát trên sân nhà. Than Quảng Ninh vắng Xuân Quyết trong khi Hà Nội mất cùng lúc hai trụ cột Văn Mạnh và Văn Đại. Dù vậy nhưng nếu Hà Nội biết tận dụng hiệu quả của lối chơi phòng ngự phản công thì Than Quảng Ninh cũng sẽ gặp khó.

Cùng 13 điểm bằng Hà Nội, QNK Quảng Nam sẽ gặp HV An Giang - một đội bóng rất thất thường lại gặp tổn thất lớn khi Tấn Hùng gãy chân có thể nghỉ đến hết giải. Sẽ rất khó để đội khách tìm chiến thắng.

TP.HCM hiện kém Đồng Nai 2 điểm và đấy sẽ là động lực trong chuyến làm khách đầy may rủi. Đồng Nai vắng tiền vệ Hữu Thắng do thẻ phạt nhưng TP.HCM lại yếu lực lượng, yếu cả tinh thần.

Hai trận còn lại, Trẻ BĐ Hà Nội tiếp ĐT Long An trong khi Trẻ SHB Đà Nẵng có chuyến làm khách trên sân cỏ nhân tạo của XSKT Lâm Đồng.

Một vòng đấu khó có những biến động khi ưu thế nghiêng nhiều về các đội chủ nhà.

MINH QUANG