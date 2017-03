Võ sĩ suýt chết vì Pacquiao tái xuất sau 3 năm

Ricky Hatton trở lại với võ đài.

Võ sĩ người Anh Ricky Hatton trở lại vì anh tin mình vẫn có khả năng vô địch thế giới. Đây là trận đấu với đương kim hạng bán trung của WBA sau khi Senchenko giành danh hiệu này hồi đầu năm. Tuy vậy, bất chấp kết quả thế nào, Hatton cho biết anh cũng đã chắc chắn một điều. "Mọi người hỏi tôi, 'Rick, anh trở lại vì lý do gì? Anh còn gì để chứng tỏ?'" Hatton nói. "Tôi không trở lại để chứng tỏ gì cả bởi tôi đã có tất cả. Tôi trở lại vì tôi đã vượt qua được khoảnh khắc khó khăn trong đời".

Khoảnh khắc đó đến ở trận so găng tại Las Vegas vào ngày 2/5/2009 khi Hatton bị Pacquiao cho knockout ngay ở hiệp thứ 2. Pacquiao đã có một cú móc trái rất mạnh vào đúng cằm của Hatton. Võ sĩ người Anh ngã xuống như thể anh bị bắn. Đội ngũ y tế lao đến bên cạnh Hatton. Chỉ vài giây sau khi trận so găng kết thúc, bình luận viên Jim Lampley nhìn Hatton đang nằm đó và nói: "Tôi không phải là bác sĩ nhưng anh ấy rõ ràng ở trong một tình trạng rất tệ."

Một năm rưỡi trước trận so găng với Pacquiao, Hatton đã gặp Floyd Mayweather Jr. ở Las Vegas. Hơn 30.000 fan của Anh tới võ đài MGM Grand Garden ủng hộ cho thần tượng của họ, mặc dù sức chứa của võ đài chỉ có 16.000 người. Trận so găng này diễn ra vào ngày 7/12/2007 và được xem là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất trong lịch sử quyền Anh hiện đại. Hatton dĩ nhiên đã thua Mayweather nhưng kết quả này cũng có thể được đoán trước bởi Mayweather được đánh giá cao hơn. Mặc dù vậy, Hatton chỉ bị knock out ở hiệp thứ 10.

Thất bại trong tư thế ngẩng cao đầu đó vẫn khiến Hatton nhận được sự ủng hộ của CĐV Anh. Trong trận đấu đầu tiên sau ngày bị Mayweather đánh gục, anh vẫn thu hút được 55.000 người tới sân City of Manchester xem trận so găng với Juan Lazcano. Tiếp đó, võ sĩ người Manchester tới Las Vegas và đánh bại Paul Malignaggi, qua đó lên lịch so găng với Pacquiao.

Giống như Mayweather, Pacquiao được đánh giá cao hơn Hatton và thực tế trên sàn đấu đã chứng minh điều đó. Anh bị đo sàn hai lần trong hiệp 1 và ở phút thứ 2, 54 giây của hiệp 2, cú đấm quyết định của võ sĩ người Philippines đã kết thúc trận đấu.

Hatton lịm đi sau cú knock-out của Pacquiao năm 2009.

Cú đấm của Pacquiao đã làm thay đổi cuộc đời của Hatton, thậm chí suýt khiến anh trả giá bằng tính mạng. Hatton treo găng sau đó và cuộc đời của anh xuống dốc. Anh dính vào ma túy và rượu. Rồi anh ra tòa trong vụ kiện với cựu HLV, người từng là bạn thân của anh, Billy Graham.

Theo Hatton tiết lộ, anh muốn uống rượu để quên đời. Thậm chí, bạn gái anh, Jennifer, không ít lần bắt gặp anh cùng với một con dao kề vào cổ tay.

Giờ ở tuổi 34, Hatton đang chuẩn bị trở lại võ đài sau hơn 3 năm kể từ trận so găng cuối cùng. Màn so găng này sẽ diễn ra tại Manchester và thật bất ngờ khi hơn 24.000 vé đã được bán hết chỉ trong vòng 48 giờ dù tất cả đều chưa biết Hatton sẽ đánh với ai, trước khi cái tên Senchenko được xướng lên.

