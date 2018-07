World Cup vừa quái vừa lạ!

Công nghệ phục vụ con người nhưng qua vòng loại thì FIFA gặp nhiều phản ứng bởi phần người lệ thuộc vào công nghệ quá nhiều. Thế là VAR vẫn chạy còn trọng tài thì gần như quên cho đến trận chung kết mới “nhắc lại”.



Lạ vì FIFA cũng biết sửa sai và sửa ngay sau khi bị chỉ trích quá nhiều khiến những vòng trong hay hẳn và người xem không bị tuột cảm xúc.

World Cup năm nay vừa quái vừa lạ vì các “ông lớn” đi cùng một xe tạo điều kiện cho dân mạng chế ảnh Ozil, Ronaldo, Messi, Ramos, Neymar… không mũ bảo hiểm đi dép tổ ong tống bốn, tống năm trên xe Wave.

Rồi những thủ môn vô danh bỗng dưng hóa người hùng với kiểu phá bóng bằng chân trong những loạt luân lưu làm điêu đứng biết bao chân sút lớn. Hoàn toàn không phải là phá bóng rùa mà là ứng dụng khoa học hẳn hoi.



Hàn Quốc loại Đức ở vòng loại. Ảnh: Getty Images

World Cup năm nay còn lạ ở chỗ “trường phái” giữ bóng, chuyền nhiều như Đức, Tây Ban Nha, Brazil… đều lần lượt bị loại sớm bởi các đội có chỉ số thấp hơn nhưng chuyển hóa từ phòng ngự sang phản công nhanh hơn.

Đấy cũng là điều Hàn Quốc ứng dụng vào để hạ nhục nhà vô địch Đức trong một trận đấu mà họ có dưới 1/3 thời gian cầm bóng.

Nhưng nếu Hàn Quốc, Nhật… được ca ngợi như những người hùng thể hiện một lối chơi sáng tạo của đội bóng kèo dưới nhưng rất khoa học thì cái cách người Nga loại Tây Ban Nha lại bị chỉ trích là tiêu cực, là phản bóng đá.

World Cup này lạ mà quái còn ở chỗ Pháp dám từ bỏ chất Pháp để giữ một bàn thắng có được từ tình huống cố định bằng kiểu tử thủ lẫn câu giờ. Nó thực dụng đến độ bị người Bỉ xỉ vả là hèn nhát. Và rồi 24 giờ sau thì người Anh với đội hình trẻ, khỏe cũng học theo kiểu phòng ngự tiêu cực để giữ của khi có bàn thắng sớm trước các lão tướng Croatia. Lạ ở chỗ người Anh bắt chước để rồi bị một cú ngã đau trước ngưỡng cửa chung kết mà họ chờ đợi suốt 52 năm.

World Cup này còn lạ ở chỗ có những quy luật tưởng là bất di bất dịch lại bị phá vỡ ở trận chung kết.

Croatia đã phá vỡ quy luật cứ thủ môn nào của Monaco bắt trận chung kết thì đội đó sẽ phải nhận thất bại. Đêm qua, với Subasic và các đồng đội của anh thì không.

Một World Cup vừa lạ vừa quái!