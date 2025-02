Các CLB Premier League yêu cầu Man City ngừng than vãn 17/02/2025 07:29

(PLO)- Các CLB Premier League yêu cầu Man City ngừng than vãn, từ chối ủng hộ Man City về việc thay đổi lịch thi đấu.

Nhà vô địch Premier League Manchester City đã bị từ chối yêu cầu bắt đầu mùa giải 2025 - 2026 muộn hơn so với thông thường, do họ phải còn tham dự FIFA Club World Cup 2025 vào mùa hè năm nay. Các đối thủ tại Premier League đã yêu cầu Manchester City "ngừng than vãn" về những lời phàn nàn liên quan đến lịch thi đấu dày đặc trước thềm FIFA Club World Cup, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Nhà vô địch Premier League Man City và Chelsea sẽ tham gia FIFA Club World Cup kéo dài 1 tháng vào mùa hè này tại Mỹ và Man City đã yêu cầu hoãn thời điểm khởi tranh mùa giải Premier League 2025 - 2026 vì lý do này.

Tuy nhiên, yêu cầu đó đã bị từ chối và giám đốc điều hành của Man City, Ferran Soriano, đã cố gắng kêu gọi sự ủng hộ trong cuộc họp cổ đông của Premier League vào tuần này. Nhưng những nỗ lực của Soriano đã không được các đối thủ của Man City tại Premier League chấp nhận.

Các CLB Premier League yêu cầu Man City ngừng than vãn về lịch thi đấu của Premier League. ẢNH: GETTY

Tờ The Times (Anh), không ai ấn tượng với những lời phàn nàn của Man City. Thậm chí họ còn chỉ ra rằng, họ không có nghĩa vụ nào đối với các đội phải đá ở FIFA Club World Cup, nó cho thấy không có sự thông cảm nào dành cho Man City hay Chelsea.

Trận chung kết của FIFA Club World Cup sẽ diễn ra chỉ 34 ngày trước khi bắt đầu mùa giải Premier League 2025 - 2026. Nhưng giám đốc bóng đá của Premier League, Tony Scholes, đã giải thích lý do tại sao việc hoãn mùa giải lại là không thể.

“Chúng tôi đang bị áp đặt điều này, đặc biệt là bởi FIFA, do đó có một yếu tố khiến người ta tự hỏi tại sao phải điều chỉnh giải đấu của chúng tôi khi chúng tôi bị áp đặt một giải đấu khác mà chúng tôi không đồng ý”, Tony Scholes chia sẻ vào tuần trước, “Lịch thi đấu hiện tại đã quá dày đặc và chúng tôi không thể trì hoãn việc bắt đầu mùa giải được”.

FIFA Club World Cup mang lại cho Man City và Chelsea rất nhiều tiền nhưng cũng bào mòn sức lực của các cầu thủ. ẢNH: GETTY

Người ta cho rằng Chelsea và Man City sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ việc tham gia FIFA Club World Cup 2025. Man City tham dự giải vô địch thế giới các CLB với tư cách là nhà vô địch châu Âu năm 2023.

Vào tháng 12 năm ngoái, tờ The Mail (Anh) đưa tin DAZN đã đồng ý một thỏa thuận bản quyền phát sóng giải FIFA Club World Cup trị giá 1 tỉ bảng Anh, và điều đó có nghĩa là Chelsea và Man City sẽ kiếm được từ 50 đến 60 triệu bảng Anh từ giải đấu này. Nhưng các đội bóng nhỏ có thể chỉ kiếm được số tiền ít hơn rất nhiều.