17 tuổi đã lừa bạn bán vào động mại dâm

(PLO) - Chiều 22-2, ông Hà Văn Thái, Trưởng Công an xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, công an xã và Công an huyện Kỳ Sơn đã giải cứu kịp thời hai cô gái mới 17 tuổi bị lừa đưa đi bán vào động mại dâm.