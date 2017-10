3.000 m2 rừng thông bị phá hoại, chính quyền không biết

Chiều ngày 7-10, ông Lê Viết Ngọc Vinh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP Huế, cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế làm rõ vụ phá rừng thông đặc dụng do UBND phường An Tây quản lý.

Gần 3.000 m2 rừng thông đặc dụng với hơn 254 cây có đường kính từ 20-25cm ở khu vực khu vực 10, tổ 5, phường An Tây (TP Huế) bị chặt phá trái phép, vận chuyển khỏi địa bàn trong nhiều ngày liền, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.



254 cây thông bị đốn hạ. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo đó, vào khoảng cuối tháng 8, khi đoàn kiểm tra liên ngành của TP.Huế đến khu vực trên để kiểm tra việc sử dụng đất thì phát hiện 254 gốc thông đặc dụng bị chặt phá, trong đó có 170 gốc cây thông có vết cưa còn khá mới.

Ghi nhận của phóng viên, tại đây có hàng trăm gốc thông có đường kính từ 20-25cm với vết cưa đã cũ nằm la liệt. Xung quanh, nhiều cành, lá và vỏ thông đã khô. Đặc biệt khu vực rừng thông bị khai thác nằm gần khu vực dân cư thế nhưng quá trình khai thác, vận chuyển chính quyền không hề hay biết.



Mỗi góc có đường kính từ 20 - 25cm. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Nguyễn Quang Chiến (63 tuổi), sinh sống ở gần khu vực này cho biết: Khoảng gần 2 tháng trước, thấy nhiều người đến cưa rồi dùng xe vận chuyển cây thông đi bằng con đường nhỏ nằm sát bên đồi.

“Vì không biết đây là rừng gì với lại khi nhóm người này đến cưa thì tôi có hỏi, nhưng họ nói là người của lâm trường vào khai thác nên chúng tôi cũng không có ý kiến gì", Ông Chiến nói.



Con đường mòn dùng để vận chuyển gỗ thông ra ngoài. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Phạm Thị Phương Mai, Chủ tịch UBND phường An Tây, cho biết đây là diện tích rừng thông nhựa được HTX NN An Tây trước đây trồng vào khoảng 1986 đến 1989 và hiện do phường quản lý.

Theo bà Mai thì diện tích rừng thông 2.809m2 bị chặt hạ khá lâu trước khi đoàn phát hiện. Nguyên nhân chặt cây có thể do người dân lấy diện tích để trồng keo tràm hoặc xây dựng lăng mộ.



Những vết cưa đã cũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Lê Viết Ngọc Vinh thông tin thêm hiện Hạt kiểm lâm TP.Huế đang cùng các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ rồi gửi lên Viện kiểm sát nhân dân TP Huế để khởi tố vụ án phá rừng.