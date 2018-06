Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thăm báo Pháp Luật TP.HCM

Cũng trong ngày 19-6, báo Pháp Luật TPHCM tiếp đón nhiều đoàn tới thăm tặng hoa chúc mừng tập thể đội ngũ những người làm báo của Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6: Ban Thường vụ Thành đoàn, đoàn quận Tân Phú gồm Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an quận Tân Phú do ông Trần Văn Phúc - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú làm trưởng đoàn, Công ty Tây Nam (Quân Khu 7), Công ty Điện lực Tân Bình, Nhà in Lê Quang Lộc…

ẢNH: HUỲNH TRÍ DŨNG

Đại diện các đơn vị chúc đội ngũ những người làm báo của Pháp Luật TP.HCM sức khỏe, không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, mong báo Pháp Luật TP.HCM nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung tiếp tục đồng hành là cầu nối để truyền tải tới bạn đọc những thông tin chính xác, hữu ích.